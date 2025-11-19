Также оккупанты продвинулись вблизи Веселого, Высокого и Затишья в Запорожской области.

Российские оккупанты продвинулись в двух населенных пунктах в Донецкой области.

Об этом сообщил украинский мониторинговый проект DeepState. В их Telegram отмечается, что враг продвинулся в Новоспасском, Щербиновке в Донецкой области.

Также оккупанты продвинулись вблизи Веселого, Высокого и Затишья в Запорожской области.

Видео дня

Война в Украине: новости

Как сообщал УНИАН, ранее оккупанты имели продвижение неподалеку нескольких населенных пунктов в Донецкой области.

В частности, было второе подряд продвижение РФ в районе Ямполя в Донецкой области, неподалеку Лимана. Если 17 ноября DeepState писали об успехах РФ севернее города, то уже 18 ноября стало известно об их продвижении южнее населенного пункта. Также увеличилась серая зона к западу от Ямполя.

Кроме того, по данным аналитиков, РФ имела успехи в районе Новоэкономичного и Миролюбовки, которые расположены к востоку от Мирнограда.

Российские захватчики продвинулись и в районе так называемого Добропольского выступа - возле населенных пунктов Владимировка и Софиевка.

Ветеран российско-украинской войны, майор Нацгвардии в отставке Алексей Гетьман рассказал, что на Запорожском направлении возможно обострение, однако противник не сможет достичь там существенного успеха. Он объяснил это тем, что намерения врага продвигаться на Запорожском направлении были понятны. Поэтому там строили несколько линий обороны.

Гетман добавил, что к Запорожскому направлению подтянуты резервы. Он предположил, что российские наступательные действия там будут остановлены.

Вас также могут заинтересовать новости: