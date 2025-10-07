Под утреннюю атаку врага в Сумах также попал троллейбус.

Россияне этой ночью атаковали дронами украинскую инфраструктуру, в Полтавской и Сумской областях в результате попаданий вспыхнули масштабные пожары, более тысячи человек без света.

Как сообщил председатель Полтавской ОГАВладимир Когут, в результате падения обломков и прямых попаданий в области повреждены админздание, складские помещения и подвижной состав железнодорожной инфраструктуры, возникли пожары.

Кроме того, поврежден энергетический объект. Без света остались 28 юридических и 1070 бытовых потребителей.

Видео дня

Также утром Сумскую громаду атаковали российские ударные дроны, сообщают в ОГА.

"Враг попал в объект гражданской инфраструктуры в Заречном районе города. Есть повреждения, в частности в жилом секторе. Также есть частичные обесточивания", - отмечается в сообщении.

Кроме того, под утреннюю атаку врага в Сумах также попал троллейбус, за помощью к медикам обратились пассажир и водитель.

Также в ГСЧС рассказали о последствиях ночного обстрела Харькова.

Спасатели отметили, что в Немышлянском районе произошло разрушение и пожар на территории гражданского предприятия.

Во всех случаях, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Удары РФ по Украине - последние новости

6 августа россияне массированно атаковали Львов ракетами и дронами, в городе вспыхнули масштабные пожары. В населенном пункте Лапаевка российские ракеты разрушили несколько домов, погибли люди.

В последнее время враг сосредотачивает удары на энергетической инфраструре. Мэр Харькова Игорь Терехов уже предупредил, что из-за вражеских атак по энергетическим объектам грядущая зима может быть самой тяжелой для города за все годы полномасштабной войны.

