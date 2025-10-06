По словам мэра Харькова, россияне уничтожили две трансформаторные подстанции, которые питали город.

Из-за вражеских атак по энергетическим объектам грядущая зима может быть самой тяжелой для Харькова за все годы полномасштабной войны. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его информации, в последние дни в результате вражеских атак уничтожены две трансформаторные подстанции, которые питали Харьков.

"Это серьезный удар по мощностям АО "Харьковоблэнерго". И, глядя на динамику атак, уже понятно, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны", - подчеркнул мэр.

Видео дня

Вместе с тем он отметил, что благодаря круглосуточной работе энергетиков и коммунальных служб Харькова электроснабжение удается восстанавливать. Так, по его данным, если еще ночью без электроэнергии оставались около 22 тыс. абонентов, то уже сейчас - около 3,5 тыс.

"Есть возможности города, есть ресурсы "Облэнерго", есть мощности общей энергосистемы страны - но они ограничены. И надо смотреть правде в глаза: Россия не прекратит попыток террора, она будет пытаться и дальше лишить наших людей жизни, погрузить их в холод и темноту. И в любой момент может произойти новый удар по критической инфраструктуре, который за секунды способен разрушить то, что мы создавали и восстанавливали месяцами. И такие ситуации, к сожалению, уже случались не один раз в прошлом и происходят сейчас. Поэтому надо всегда быть готовыми ко всему", - отметил Терехов.

Он добавил, что после очередных ударов в городе каждый раз ремонтируют котельные, чинят теплосети, водопровод, восстанавливают генерацию.

"И будем делать это снова и снова - столько, сколько потребуется, чтобы в домах харьковчан был свет, тепло и вода, чтобы Харьков жил, работал и оставался сильным", - подчеркнул Терехов.

Вражеские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины

Накануне отопительного сезона Россия усилила вражеские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Так, враг периодически атакует энергетические объекты в Сумской и Черниговской областях. В частности, в Чернигове свет в домах горожан появляется по графику, также применяются аварийные отключения.

Также сложная ситуация с энергоснабжением в городе Шостка Сумской области. Жителей предупредили о временном прекращении электроснабжения в связи с проведением работ по ликвидации последствий удара РФ.

В результате вражеской атаки в ночь на 5 октября в Запорожье было повреждено оборудование, что привело к отключениям электроэнергии жителям областного центра и Запорожского района.

Вас также могут заинтересовать новости: