Сообщается о перебоях с электроснабжением.

Российские оккупационные войска терроризируют Харьков. Вечером в понедельник, 6 октября, враг атакует город дронами.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в городе раздаются мощные взрывы. В части Харькова наблюдаются перебои с электроснабжением.

Новость обновляется...

Видео дня

Обновлено 23:04: Игорь Терехов, мэр Харькова, сообщил, что за двадцать минут дроновой атаки на Харьков прогремели около двух десятков взрывов. В городе возникло несколько пожаров.

"Информация о пострадавших пока не поступала. На город еще идет группа вражеских боевых дронов – будьте осторожны!" – добавил он.

В то же время "Суспільне" пишет, что в городе раздался 21-й взрыв.

Обновлено 23:01: По данным СМИ, в Харькове было слышно уже 20 взрывов. Подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме, заявил глава ОВА Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что, по предварительной информации, под ударом Индустриальный район. На месте попадания возник пожар. Данные о пострадавших пока не поступали.

Позже Олег Синегубов заявил, что в Немышлянском районе города вспыхнул пожар. На месте атаки направляются медики.

Тем временем "Суспільне" информирует, что в части Харькова наблюдаются перебои с электроснабжением. Отмечалось, что взрывов было по меньшей мере 15.

Атаки РФ по Украине

Россияне ежедневно атакуют Украину различными видами оружия – от дронов до КАБов и крылатых ракет. На днях россияне нанесли массированный удар с применением различного вида вооружения.

Основной удар сосредоточили на Львове. В населенном пункте Лапаевка российские ракеты разрушили несколько домов, погибли люди.

Le Monde писало, что российские атаки изменились не просто так. Россия выбрала эту стратегию с целью истощить Украину и ее союзников.

Вас также могут заинтересовать новости: