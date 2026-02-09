Силы обороны Украины зачистили от россиян село в Харьковской области

Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов Чугуновку в Харьковской области, часть взяли в плен и установили в населенном пункте государственный флаг. Об этом сообщил 16-й армейский корпус.
Отмечается, что, воспользовавшись сложными погодными условиями, противник предпринял попытку скрытого проникновения через боевые порядки Сил обороны в районе населенного пункта Чугуновка.
"Несмотря на непогоду, операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов своевременно обнаружили вражескую группу. После этого стрелковая специализированная рота "Шквал" провела зачистку населенного пункта", - говорится в сообщении.
Военные сообщили, что часть оккупантов, сложивших оружие, взята в плен.
"В Чугуновке установлен государственный флаг Украины - населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины", - сообщил 16-й армейский корпус.
Ситуация в Харьковской области
Как сообщал УНИАН, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что россияне стремятся выйти к населенному пункту Барвинково Харьковской области. По его словам, противник понимает, что, выйдя к Барвинково, он может заблокировать логистику из Днепра в Краматорск и Славянск.
Федоренко подчеркнул: Кремль считает, что захват этого узла вызовет критические проблемы для поставок Сил обороны. Кроме того, военный отметил, что враг имеет колоссальное численное преимущество, однако украинские защитники продолжают держать фронт.