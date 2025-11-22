Оккупанты атаковали жилой квартал.

Вечером в субботу, 22 ноября, российские оккупационные войска в очередной раз нанесли удары по Запорожью. В городе есть разрушения, пострадали люди.

Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем Телеграм-канале. По его словам, известно о по меньшей мере пяти пострадавших в результате вражеского обстрела.

Оккупанты атаковали жилой квартал Запорожья. Там поврежден магазин и близлежащие дома.

Видео дня

"Россияне нанесли удар по жилому кварталу – туда, где люди просто живут своей жизнью. Туда, где должна быть безопасность и тишина. Теперь там обломки, дым, поврежденные дома, машины, магазин", – написал Федоров.

Глава ОВА акцентировал, что всем пострадавшим оказывается помощь.

Кроме того, Федоров показал кадры с последствиями российской атаки:

Война в Украине: что происходит на фронте

Российские оккупационные войска пытаются обойти Покровск Донецкой области, поскольку не могут прорвать оборону города. В группировке войск "Восток" рассказали, что враг сосредоточил наибольшее количество войск именно в Покровско-Мирноградской агломерации.

Тем временем в Запорожской области россияне пытаются проникнуть в западную часть Степногорска. DeepState рассказывает, что оккупанты движутся и по дну Каховского водохранилища. Ситуация в области остается сложной.

Вас также могут заинтересовать новости: