По словам Романенко, надо обучать мобильные группы в территориальных общинах.

Новые виды вражеских атак, скорее, связаны не столько с новыми средствами поражения, сколько с новыми регионами, откуда они наносятся. Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал генерал-лейтенант, заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.), основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

По его словам, последние атаки РФ показывают не столько новые технологии врага, сколько расширение регионов применения БпЛА. Также производство дронов в РФ ускоряется и может достигать тысяч единиц.

"Надо разобраться. Возможно там не столько новые средства, применяемые, сколько новые регионы, где применяют. Если появляется больше, а мы видим, что производство у них набирает обороты по беспилотным аппаратам, планируют они увеличить выработку до 1 тыс. аппаратов...", - сказал Романенко.

Он добавил, что во время последних массированных атак противник применяет около 800 дронов и для достижения "большей эффективности" - полсотни различных ракет. Для эффективного противодействия, добавил Романенко, нужно наносить удары по местам производства и хранения средств поражения россиян.

"Но для этого нужен инструментарий - не только дроны, но и ракеты, о которых много что говорят, происходит масштабирование. Во-вторых - это средства противовоздушной обороны..., чтобы формировать мобильные группы на базе территориальных общин", - отметил генерал.

Такие группы, уточнил Романенко, нужно формировать в том числе из числа местных жителей, которые не подлежат мобилизации. Нужно организовать процесс их обучения и тому подобное.

Угроза российских дронов - что известно

Напомним, в Брянской области РФ оккупанты построили новую площадку для запуска дронов у границы с Украиной. Эта база расположена в 35 км от украинской границы: в июле на месте новой площадки было пустое поле, а сейчас - оборудована инфраструктура.

В то же время эксперт по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов недавно описал российский реактивный "Шахед". По его словам, дроны этого типа не похожи на иранские изделия, это - микс обычного "Шахеда" с реактивным.

Двигатель - китайский, а боевая часть обычная "шахедная". По мнению специалиста, указанный реактивный дрон не имеет никаких преимуществ, кроме большой скорости - реактивный может лететь и 500 км/ч, но быстро расходует топливо, что снижает дальность. Именно поэтому, по мнению эксперта, все реактивные "Шахеды" передвигаются со скоростью 280-330 км/ч. Однако этого достаточно, чтобы мешать украинским мобильным огневым группам и тому подобное.

