В Донецкой области - двое погибших, в Харьковской - один.

За прошедшие сутки в результате обстрелов российских оккупантов в разных областях Украины десятки людей получили ранения, есть также и погибшие.

Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись областной центр и пять населенных пунктов региона.

"В результате обстрелов один человек погиб, 14 - пострадали", - заявил он и добавил, в частности, что в селе Барановка Золочевской громады погиб 35-летний мужчина, пострадали мужчины 31, 33, 49 лет.

В Харькове и в области были повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Так, в Купянском районе повреждено 14 частных домов, в Лозовском - 12.

Кроме того, Национальная полиция Украины сообщила, что за прошедшие сутки враг продолжил обстрелы Днепропетровской области, в результате чего 13 человек получили ранения. Из-за атак FPV-дронов и беспилотников пострадали 11 жителей Синельниковского района.

"Почти полсотни атак пережила Никопольщина. В результате ударов ранения получили двое местных жителей", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным полиции, в Донецкой области в результате российских атак два человека погибли, еще трое - ранены. За 18 октября полиция зафиксировала 2 тыс. 389 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.

"В Старорайском враг FPV-дроном атаковал гражданское авто - погиб человек, еще двое ранены. По Константиновке россияне били из артиллерии - убили гражданское лицо. На Сергеевку Краматорского района оккупанты направили БпЛА "Ланцет" - ранили человека", - сообщили в полиции.

Также отмечается, что разрушениям подверглись 18 гражданских объектов, из них восемь жилых домов.

Также 18 октября российские оккупанты совершили 58 обстрелов по территории Сумской области. Под вражеским огнем оказались 48 населенных пунктов.

"В Сумах из-за удара по железнодорожному вокзалу получили ранения 32-летняя женщина и 20-летний мужчина. Еще две женщины пострадали в результате попадания FPV-дрона в помещение АЗС", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает терроризировать украинцев воздушными ударами. Почти ежедневно российские террористы совершают сотни атак на критическую и гражданскую инфраструктуру Украины.

Так, только на этой неделе Россия применила против Украины более 3 тысяч 270 ударных дронов, 1 тыс. 370 управляемых авиабомб и почти 50 ракет различных типов.

