Российские оккупационные войска не оставляют попыток прорвать украинскую оборону на Покровском направлении. Враг бросает на это все свои силы и применяет все имеющиеся средства.
Об этом в эфире телеканала "Мы – Украина" рассказал пресс-офицер бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" Максим Таран. Он отметил, что оккупанты применяют различные категории пехоты, артиллерию, легко- и тяжелобронированную технику.
На тех отрезках фронта, где оккупанты не могут прорвать украинскую линию обороны, они пытаются применять больше КАБов для разрушения позиций Сил обороны.
"Мы видели такую тактику в 2024 году, когда стояли на обороне Харьковщины. Тогда тоже противник не мог прорвать нашу оборону и тоже осуществлял удары КАБами по нашим позициям", – отметил Таран.
Пресс-офицер также рассказал о влиянии погоды на ситуацию на передовой:
"Сейчас очень густой туман, особенно ночью, особенно под утро, и поэтому противник очень сильно готовится именно к наступательным действиям, применяя при этом всю технику и более подготовленный личный состав во время таких штурмов", – констатировал он.
Война в Украине: ситуация на фронте
По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток 22 ноября, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 157 боевых столкновений с противником. На Покровском направлении враг совершил 34 наступательных действия.
В группировке войск "Восток" рассказали, что армия РФ не может прорвать оборону Покровска и пытается обойти город. Оккупанты сохраняют там высокую активность – в районе Покровско-Мирноградской агломерации они сосредоточили наибольшее количество своих войск.