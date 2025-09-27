Война постепенно переходит на новый этап, где обе стороны пытаются взять под свой контроль небо над территорией противника.

Российско-украинская война имеет все перспективы перерасти в дистанционное противостояние дронов, в частности с превращением в "серую зону" таких приближенных к фронту городов как Харьков, Херсон, Запорожье и Сумы. Такое мнение в интервью УНИАН высказал военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко.

Он отвергает предположение о том, что дальнейшее развитие дронов приведет к замораживанию войны из-за невозможности проводить наступательные операции.

"Сейчас идет качественное изменение парадигмы самой войны. Соревнование все больше перемещается в технологическую плоскость. Кто быстрее будет осваивать инновации, то есть придумывать и осваивать, распространять и масштабировать инновации, - таким образом это будет влиять на все то, что на земле", - заявил он.

Проявлением этого противостояния Луценко называет расширение "серой зоны" на так называемый сухопутный коридор в Крым: фактически полуостров попадает в "дроновую осаду". Однако и Россия пытается делать то же самое.

"Вот Херсон сейчас. Я думаю, что если ничего не делать, они фактически у нас отвоюют обратно Херсон и сделают из него "серую" зону. Там будут только бегать наши военные с РЭБами и с дронами. И так же их дроны будут летать. Вот такая перспектива. Так же там дальше Запорожье на очереди, Харьков, Сумы на очереди. И так далее", - предупреждает Луценко.

При этом он отметил, что ситуация на земле уже будет не столь важной.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, израильский историк Юваль Ной Харари убежден, что в стратегическом измерении Украина сейчас выглядит победителем войны с Россией. Если учитывать первоначальные намерения агрессора, имеющиеся у сторон ресурсы и ситуацию на земле, Россия выглядит как тот, кто потерпел военную неудачу.

Также мы рассказывали, что российские Z-блогеры жалуются на высокие потери армии и невозможность значительно продвинуться вперед, в то время, как украинские дроны уничтожают российскую нефтяную отрасль. Некоторые уже прогнозируют России военное поражение.

