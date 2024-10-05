Россияне откровенно охотятся дронами на гражданских - простых прохожих и пассажиров в транспорте.

Российские оккупанты превратили Херсон в зону "сафари", где они дронами охотятся на гражданских украинцев. Об этом пишет The Telegraph в репортажном материале из города.

Издание отмечает, что практика применения дронов на фронте хорошо известна. Однако в Херсоне россияне все чаще используют беспилотники для нападений на гражданское население.

Журналисты приводят историю женщины по имени Татьяна, которая пережила одно из таких нападений, когда российский дрон сбросил взрывчатку посреди улицы, наполненной гражданскими.

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"Я упала и поползла на животе, но не поднимала головы... Я просто молилась, чтобы мы попали домой", - вспоминает женщина.

По словам Татьяны, Херсон превращается в "человеческое сафари", где россияне используют беспилотники, чтобы охотиться на мирных жителей, которые пытаются заниматься повседневной жизнью. Жертвами таких нападений становятся именно рядовые горожане - прохожие, пассажиры общественного транспорта.

Анастасия, 23-летняя работница социальной службы и племянница Татьяны, считает, что ее родной город становится все более опасным из-за российских террористических атак.

"Все больше жителей города не могут выйти из дома даже за едой, потому что есть большая вероятность, что они не вернутся домой", - сказала она.

Местные власти настоятельно рекомендуют гражданским оставаться дома и не выходить на улицу без жгута для остановки кровотечения. Социальные работники, такие как Анастасия, вынуждены носить бронежилеты, когда идут на работу заботиться о незащищенных украинцах.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты готовятся атаковать на Запорожском направлении. Ситуация на Запорожском направлении неспокойная, оккупанты могут активизировать штурмы уже в ближайшие дни, говорит спикер Сил обороны юга.

Также мы рассказывали, что на фронте Украина перешла к стратегии медленного отступления. Цель - истощить российскую армию, минимизируя собственные потери.

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