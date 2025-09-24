Россия не способна добиться стратегического прорыва на фронте, в то время как украинские дроны уничтожають нефтяной фундамент российской экономики.

Из-за тотального доминирования дронов в небе на фронте наметился стратегический тупик, когда ни одна из сторон не может добиться значимых успехов. А поскольку российская армия пытается активно наступать, именно она несет более тяжелые потери. Так ситуацию на фронте характеризуют в российском Z-сообществе.

Бывший глава "Роскомоса", а ныне сенатор Дмитрий Рогозин, который якобы командует каким-то подразделением российской армии, выразил мнение, что обе армии достигли паритета в силах и средствах, что делает невозможным стратегически успешное наступление. Он констатировал, что техника и пехота уничтожается уже 20 км от линии фронта.

"Вот он тупик-то в чем, в чем проблема позиционной войны. То есть силы примерно равны по оснащенности, по подготовленности, даже по мотивации", — заявил Рогозин в интервью российским пропагандистам.

На заявление Рогозина отреагировал один из основателей террористической группировки "ДНР" Павел Губарев. В своем Телеграм-канале он акцентировал, что в описанных Рогозиным условиях наступает именно российская армия, тогда как ВСУ обороняются.

"Таким образом, мы несём несоизмеримо бОльшие потери. ВСУ такой расклад вполне устраивает, поэтому никакой мир украинцам не нужен, их всё устраивает. А с учётом эффективной работы по ключевым НПЗ (уничтожено 26% мощностей) сложившаяся ситуация им стратегически выгодна", – написал он.

Губарев раскритиковал российскую пропагандистскую машину, которая "продолжает вводить общество в заблуждение" баснями о том, что российские оккупанты "перемалывают" ВСУ и что Украина уже на грани поражения.

"Тогда как положение патовое и фактически является поражением [России]. Возможность закончить СВО победой при сохранении колониальной системы власти в России отсутствует!" – написал бывший соратник Игоря Гиркина-Стрелкова.

Как писал УНИАН, россияне оккупировали два села – одно в Днепропетровской и одно в Запорожской области. При этом враг продолжает продвижение.

Также мы приводили мнение Валерия Залужного, который считает, что победа Украины – это не давать России право диктовать свои условия через войну. Экс-главком считает, что устойчивое сопротивление российской агрессии даже в затяжной войне возможно при сохранении технологического лидерства и постоянных инновациях.

