США будут все сильнее 'отмораживаться' от войны, - Игорь Луценко

Главной темой этой недели стали заявления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на заседании Генеральной Ассамблеи ООН и на фоне него. Самым весомым и наиболее интригующим в отношении Украины стало его заявление, что наша страна, при поддержке Европейского Союза, находится в положении, чтобы сражаться и отвоевать всю свою территорию в ее первичных границах. Впрочем, Трамп, как известно, очень изменчив в своих настроениях. Поэтому, о том, что это означало, и не изменит ли президент Штатов своего мнения, УНИАН поговорил с Игорем Луценко, военнослужащим, соучредителем Центра поддержки аэроразведки.

Трамп после встречи с Зеленским сказал, что Украина способна отвоевать все свои территории. Это означает, что президент Украины предоставил президенту США какие-то аргументы в пользу этой мысли? Действительно ли Украина имеет планы и возможности вернуть себе границы 91-го года?

Я не думаю, что президент предоставил аргументы, я думаю, что это какие-то другие источники. Скорее всего, это то, что Трампа начинают троллить, что Путин его водит за нос. И он таким образом просто пытается послать сигнал России, что "мы можем и так, мы еще не начинали с вами воевать" и так далее.

А с военной точки зрения мы можем в какой-то обозримой перспективе вернуться к границам 91-го года?

Если реформировать армию, то, конечно, можно. Если тыл организовать и так далее, то ничего здесь сверхсложного нет. Россияне надрываются, они надрывно продвигаются. Прорывы у них исключительно из-за того, что у нас есть проблема, а не из-за того, что они сильные. Они как раз не сильно опережают нас в каких-то параметрах, чтобы не вдаваться в определенные детали, их успех - это исключительно наша слабость.

Судяпо заявлениям Трампа и Рубио, США больше не намерены активно вмешиваться в войну и пытаться ее остановить. Возможно, будут какие-то санкции, а возможно, и не будут. Насколько после выхода США из этого процесса вероятность мира и вероятность урегулирования этого конфликта с помощью переговоров стала менее реальной?

Во-первых, большой ошибкой было думать, и я реально знаю, что наше политическое руководство почему-то так считало, что "Трамп порешает". Это была колоссальная ошибка, которая вылилась в большие огрехи с планированием наших дальнейших действий. Огромный вред от того, что думали, что Америка с новым президентом установит мир. Сейчас надо снова возвращаться в реальность, что у нас перспектива подальше - это война, которая эскалируется, а не уменьшается. Сейчас тренд на эскалацию, а не уменьшение войны.

И никакие "трампы" этот тренд не будут останавливать, потому что и не хотят, и не могут. Поэтому мы можем, конечно, сдаться, тогда наступит мир, который будет значительно хуже войны, но это не вариант. Все разговоры о мире - это очень вредные разговоры.

Трамп известен тем, что у него кардинально меняются мысли и позиции с одного на противоположное в течение даже не месяца, а нескольких недель или даже дней. Какова вероятность того, что через какое-то время он сделает какие-то противоположные заявления, какой-то поворот назад, и на что это может повлиять?

Я думаю, что у него еще 25 раз будет меняться позиция - на словах. На деле - мы видим с начала его каденции: Америка постепенно выходит из участия в глобальных процессах, по крайней мере в нашей части. И я думаю, что этот тренд продолжится. Давление на Россию со стороны Америки будет спадать, Америка будет все больше зацикливаться в этом вопросе по крайней мере на себе. Мне так кажется, что так движется вся логика американской военно-политической, геополитической машины.

ЕС, вероятно, будет сложно без американской помощи. Будут ли попытки со стороны ЕС и Великобритании уговорить США оказывать Украине большую поддержку, чем та, которая есть сейчас? В чем она еще могла бы заключаться, кроме тех гипотетических санкций, о которых уже говорилось?

Я даже не представляю, в чем, кроме санкций. Потому что санкций особо же там нет, насколько я вижу... Однозначно Европа будет пытаться при наличии возможности склонять США на сторону Украины и Европы. Но мне кажется, что перспективность таких действий достаточно призрачна. Россия - не Иран, она не даст Трампу возможность показать фейковую победу. А поскольку теми средствами и методами, и способами, которыми привык действовать Трамп, он не добьется ничего от России, то, соответственно, он будет или отмораживаться от этого всего, то есть дистанцироваться, или наоборот даже определенным образом лебезить. То есть Аляска в чем-то может даже продолжаться.

Сейчас я не вижу тренда, который развернет Трампа на реальную, эффективную помощь украинцам. И надо понимать, что часы тикают. Чем дальше, тем больше у США будет внутренних проблем, начнутся еще избирательные процессы. Это все будет нарастать, мы видим, что там людей убивают. Плохая там ситуация, действительно, на грани с гражданской войной - все так выглядит. Соответственно, при чем здесь мы? Точнее, они ни при чем к нам. Это первое.

И второе - надо очень четко осознавать, что война прогрессирует и технологически. И те решения, которые могут очень быстро влиять на ход нашей войны, все больше устаревают.

Например, большая авиация - это то, что осталось у Америки, какие-то определенные виды ракет у американцев остались. И так, по большому счету, все, чем вообще, Соединенные Штаты смогут принять участие в Третьей мировой, в случае этой ползучей эскалации в Европе и у нас. Я ядерное оружие вообще выношу за рамки, о нем там не сильно интересно думать. То есть набор инструментов, которыми США может влиять вообще на ход военных конфликтов в мире уменьшается. Очень сильный, огромный, интенсивный прогресс у нас. У россиян так же, тоже появляются морские дроны... Например, я уверен, что США уже не смогут контролировать Балтийское море. Они и в Красном море еле на что-то сподобились. И то, кажется, откатились, скорее, чем чего-то достигли.

Что они могут сделать? Дать нам больше ракет. А поможет ли это в определенный момент? Я не уверен. То есть европейские вооруженные силы и американские вооруженные силы уже стремительно устаревают. А вся элементная база новых конфликтов будет больше связана на Китай.

Какими будут позиция и действия Китая, если он увидит, что Путин проигрывает войну? И почему Зеленский так резко его критиковал во время своего выступления в ООН?

Очевидно, что Китай вообще - это страна без внешней стратегии, на мой взгляд. Если у американцев демократия, какой-то набор ценностей, то у Китая вообще нет ценностей, которые они транслируют наружу. Нет культуры, которую они транслируют наружу. Следовательно, у них есть непонимание вообще, зачем они существуют как страна, как игрок на международной арене.

У них есть чисто эта экономическая, очень примитивная идеология: "товары", "наши товары", "Шелковый путь" и так далее. Но при этом экономика Китая далека от самодостаточности. И имеет тоже свои проблемы даже в условиях своей большой интегрированности в мировую.

Я к тому, что Китай - это болото. И оно идет вот так вот в рамках существующей ситуации, постфактум. Они должны понимать, что их отрежут: все конфликты здесь просто ставят полный крест на любых попытках создать здесь соединение Китая с Европой, им наоборот хуже от этого стало. Польша закрыла границы, потом открыла, потом еще закроет. Это колоссальный риск. Уже сюда большие партии товаров побоятся направлять. Десятки миллиардов, если не ошибаюсь, может, даже больше, сотни миллиардов товаров шли через Беларусь - Россия, Беларусь и Польша - на Европу. Ну, все, нет. Им вокруг Африки теперь возить? Суэцкий канал тоже проблемный, из-за своих вопросов...

То есть Китай будет занимать такую же пассивную позицию дальше. Если он чем-то активно будет заниматься, то точно не решением нашего конфликта, а вопросами с Тайванем...

Эта вся бизнесота, так сказать, китайская, - они стоят и мечтают, чтобы дальше продолжать и России, и Украине поставлять, обогащаться на этом всем. За деньги Европы. То есть мы покупаем элементную базу в Китае, мы делаем на своих предприятиях Украине, на своих предприятиях в Европе свое оружие. Так же Россия делает у себя это оружие. Китайцев устраивает, по крайней мере с точки зрения этих краткосрочных интересов.

Я от китайцев вообще проактивной политики точно не ожидал бы. А теоретически - да, если бы там был какой-то другой режим, если бы там была какая-то другая идеология, мировоззрение, - они могли бы либо сделать так, чтобы мы проиграли, либо сделать так, чтобы Россия проиграла. Это абсолютно в их возможностях потенциально. Потенциально - это единственная страна, которая может повлиять своими санкциями на ход конфликта. Просто чисто экономически.

Сейчас есть впечатление, что масштабное продвижение ни со стороны оккупационных войск, ни с нашей стороны невозможно. Есть ли вероятность, что таким образом наступательные действия обеих сторон просто со временем выдохнутся и все перейдет в позиционные перестрелки, а никакого мирного соглашения не будет подписано в принципе? И таким образом, этот такой тлеющий конфликт будет с нами на годы вперед, без возможности его закрыть или урегулировать. Какова вероятность такого сценария и насколько он нам выгоден?

Я думаю, что практически нулевая. Сейчас идет качественное изменение парадигмы самой войны. Соревнования все больше перемещаются в технологическую плоскость. Кто быстрее будет осваивать инновации, то есть придумывать и осваивать, распространять и масштабировать инновации, - таким образом это будет влиять на все то, что на земле.

Условно говоря, мы сейчас расширяем "серую" зону на сухопутный коридор в Крым, берем Крым в дроновую осаду постепенно. Так же они будут брать в дроновую осаду все те города, до которых они будут дотягиваться. Что там будет происходить на земле, - это уже второстепенный вопрос.

Вот Херсон сейчас. Я думаю, что если ничего не делать, они фактически у нас отвоюют обратно Херсон и сделают из него "серую" зону. Там будут только бегать наши военные с РЭБами и с дронами. И так же их дроны будут летать. Вот такая перспектива. Так же там дальше Запорожье на очереди, Харьков, Сумы на очереди. И так далее.

Это очень серьезный вызов, который на нас надвигается неотвратимо. Нет никакого пока признака того, что наш Генштаб, украинская власть системно собираются противодействовать этому. Сейчас мы видим технологическое наступление, наступление через расширение "серой" зоны со стороны россиян. И она будет расти.