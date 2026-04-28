Планируется строительство подземных туннелей до 100 км для логистики, – бригадный генерал

Государство поставило задачу построить подземные туннели на расстоянии до 100 км от линии фронта для обеспечения военной логистики.

Об этом начальник инженерных войск ГШ ВСУ, бригадный генерал Василий Сиротенко сообщил в видеокомментарии для"Укринформа".

Как отметил бригадный генерал, на уровне руководства страны определена задача по возможности активизации и увеличения расстояния от линии соприкосновения, а также строительства таких подземных туннелей.

"На сегодня речь идет не только о прифронтовых 20 км. А это уже расстояние до 100 км. Основные логистические пути и пути передвижения не только военных колонн, но и вообще государственной логистики. И я думаю, что скоро, через очень короткий промежуток времени, будут говорить и о таких туннелях, как подземные туннели, которые у нас используются войсками для обеспечения логистических выходов на позиции, эвакуации раненых и прочего", – подчеркнул Сиротенко.

Ревизия на передовой

Как сообщал УНИАН, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал командующим группировками и командирам корпусов до 20 мая проверить организацию логистического обеспечения военных на передовой. Это связано со скандалом вокруг бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые, находясь на позициях, не имели надлежащего питания из-за отсутствия соответствующего обеспечения.

