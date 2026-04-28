Планируется строительство подземных туннелей до 100 км для логистики, – бригадный генерал

Эти туннели должны служить для обеспечения логистического доступа к позициям, эвакуации раненых и т. п.

Государство поставило задачу построить подземные туннели на расстоянии до 100 км от линии фронта для обеспечения военной логистики.

Об этом начальник инженерных войск ГШ ВСУ, бригадный генерал Василий Сиротенко сообщил в видеокомментарии для"Укринформа".

Как отметил бригадный генерал, на уровне руководства страны определена задача по возможности активизации и увеличения расстояния от линии соприкосновения, а также строительства таких подземных туннелей.

"На сегодня речь идет не только о прифронтовых 20 км. А это уже расстояние до 100 км. Основные логистические пути и пути передвижения не только военных колонн, но и вообще государственной логистики. И я думаю, что скоро, через очень короткий промежуток времени, будут говорить и о таких туннелях, как подземные туннели, которые у нас используются войсками для обеспечения логистических выходов на позиции, эвакуации раненых и прочего", – подчеркнул Сиротенко.

Ревизия на передовой

Как сообщал УНИАН, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал командующим группировками и командирам корпусов до 20 мая проверить организацию логистического обеспечения военных на передовой. Это связано со скандалом вокруг бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые, находясь на позициях, не имели надлежащего питания из-за отсутствия соответствующего обеспечения.

