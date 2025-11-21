Он добавил, что Россия подробно не обсуждала "мирный план" с США, но контакт между странами не прекращался.

Россия не получала от США "мирный план" Трампа, но знает о его положениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, сообщают росСМИ.

По словам Пескова, с Россией детально не было обсуждения плана из 28 пунктов, который подготовили в США. Российская сторона остается на платформе тех обсуждений, которые происходили в Анкоридже на саммите Трампа и Путина, то есть, контакты США и РФ не прекращались и продолжаются.

Кроме этого, Песков заявил, что Зеленскому стоит соглашаться на мирное урегулирование войны уже сейчас.

"Эффективная работа ВС РФ должна убедить Зеленского, что выходить на мирное урегулирование пора именно сейчас. Пространство для свободы принятия Зеленским решения сокращается по мере потери Украиной территорий", - заявил пресс-секретарь Путина.

Песков отметил, что якобы продолжение Киевом боевых действий не только бессмысленно, но и опасно для самого Зеленского.

Также он добавил, что Кремль не собирается вести переговоры по войне в Украине в "мегафонном" режиме.

По мнению Пескова, новый саммит между российским диктатором и главой Белого дома не только важен, а необходим, но до этой встречи должна состояться "домашняя работа" экспертов.

"Мирный план" Трампа: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в СМИ опубликовали "мирный план" президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, который состоит из якобы 28 пунктов. В частности, он предусматривает, что оккупированный Крым, Луганская и Донецкая области будут признаны де-факто российскими территориями, а Херсонская и Запорожская области будут заморожены по линии соприкосновения. Украина должна существенно сократить численность своей армии, а также отказаться от важного вооружения. Электроэнергия, которую будет производить ЗАЭС, будет распределяться между Украиной и РФ 50 на 50. Через 100 дней после подписания соглашения в Украине должны состояться выборы.

Также мы писали, что украинские чиновники рассказали изданию The Financial Times, что США требуют от президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение "до Дня благодарения", то есть 27 ноября. В конце этого месяца США хотят представить соглашение Москве и завершить весь процесс до начала декабря. Собеседники добавили, что Белый дом работает над "агрессивным" графиком для окончательного согласования предложения, чтобы войну удалось завершить до конца этого года.

