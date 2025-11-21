При этом Захарова заявила, что Кремль якобы открыт к диалогу.

РФ официально не получала от США никаких планов урегулирования ситуации в Украине, где с 2022 года продолжается полномасштабная война, развязанная Россией.

Как сообщает "Раньше всех. Ну почти", об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в настоящее в различных средствах массовой информации появляется различная информация по этой теме.

"… Много утечек: обсуждения, пункты, планы. В одних статьях говорится об одном количестве пунктов, в других о другом количестве пунктов... Официально российская сторона, министерство иностранных дел, а это установленный канал общения с Соединенными Штатами Америки, таких предложений, планов, вообще ничего на этот счет не получала. Ми открыты к диалогу", — сказала Захарова.

При этом из заявления российской чиновницы непонятно, получала ли Россия "планы урегулирования" не официально.

Мирный план США - актуальные новости

Напомним, в СМИ появилась информация о новом "мирном плане" завершения полномасштабной войны в Украине, которую в феврале 2022 года развязала Россия. План якобы состоит из 28 пунктов, среди которых, кроме обнародованных ранее требований РФ по Донбассу, сокращение численности армии Украины, закрепление статуса русского языка, а также - реинтеграция России в мировую экономику.

Украина же должна получить гарантии безопасности и помощь в восстановлении. Якобы Белый Дом требует, чтобы Киев согласился на мирный план до 27 ноября.

