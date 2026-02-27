Армия РФ фактически осталась без связи после отключения Starlink, – Федоров

Способность оккупационных войск передавать видеосигнал в реальном времени упала в 11 раз.

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, как повлияло на российские захватнические войска лишение возможности использовать Starlink на территории Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает Федоров, благодаря отключению сигнала для российских терминалов Starlink возможность передачи видео в режиме реального времени упала в 11 раз, тогда как радиочастотные перехваты значительно возросли.

"Мы фактически лишили Россию связи", - подчеркнул Федоров.

Видео дня

Министр обороны напомнил, что с компанией SpaceX были проведены многочисленные обсуждения.

"Это вопрос не только технологической адаптации России, но и предотвращения использования агрессором западных технологий против гражданского населения", - сообщил Федоров.

Отключение Stralink в Украине

Как сообщал УНИАН, компания SpaceX приняла экстренные меры, чтобы сделать невозможным использование терминалов спутниковой связи Starlink на российских беспилотниках.

Издание New York Post со ссылкой на представителей разведки США и Украины сообщало, что отключение терминалов Stralink привело к тому, что потери России в личном составе достигли самого высокого уровня за все время полномасштабного вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: