Украина уже уничтожила около половины российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

В 2026 году Украина может существенно изменить количество ударов по целям в РФ и на временно оккупированных территориях. Такое мнение в эфире Radio NV высказал Константин Криволап - аналитик, авиаэксперт.

"Нет уже кому мешать реализации нашей ракетной программы. Поэтому очень ожидаю всей продукции от Fire Point, ожидаю от наших Нептунов, ожидаю от нашего Сапсана. По Сапсанам - там уже не менее 10 случаев было, когда было трудно понять, что ударило. Были предположения, что может это была баллистика, но откуда украинцам взять баллистику. Россияне молчат, не хотят признавать. Наши тоже не говорят, чтобы россияне не знали, что к ним прилетает", - говорит эксперт.

Он добавил, что Украина сейчас активно работает по российским комплексам С-400. По словам эксперта, РФ в целом произвела около 150 таких систем, из которых часть отправила на экспорт.

"Около 100 комплексов осталось в России. Украина уже около 40-50 этих комплексов уничтожила. Причем большинство этих комплексов уничтожены именно в Крыму. Они их ставят, но мы постоянно выбиваем эти С-400, все радиолокаторы, которые могут показать, как будут прилетать наши дроны. Я нахожусь в таком ожидании, что с нового года начнутся серьезные ракетные атаки по Крыму и Крым станет абсолютно непригодным для жизни российских военных", - добавил эксперт.

Удары по РФ: важные новости

Ранее в Генштабе сообщили об успешных поражениях на территории РФ. В частности БПЛА атаковали Афипский НПЗ и нефтебазу "Урюпинская" в Волгоградской области России.

Кроме того, Силы обороны поразили ряд объектов на временно оккупированных территориях. Так, в Крыму были атакованы две базы ГСМ, радиолокационная станция "Каста-2Е2" и дорогостоящий элемент для систем ПВО С-300/С-400 - радиолокационная станция 96Л6Е.

