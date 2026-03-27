Захватчики продвинулись в двух местах Донецкой области, – DeepState

В частности, наступление произошло в Гришино, к северу от города Покровск, и в Софиевке, к югу от Краматорска.

Российским оккупантам удалось продвинуться вперед на двух участках фронта в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState в Telegram.

"Враг продвинулся в Гришино и Софиевке", – отметили аналитики.

На карте DepState село Гришино Покровского района значится как оккупированное российскими захватчиками.

В то же время, село Софиевка Краматорского района является районом, в который происходит проникновение российских оккупантов.

Как сообщал УНИАН, офицер оперативного планирования отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" на позывной "Рамзан" отметил, что российские оккупанты перед выравниванием линии фронта пытаются создать "котел" в районе Гришиного, Покровска и Родинского.

26 марта также распространялась информация о продвижении врага в Донецкой области, в том числе вблизи Гришиного.

25 марта стало известно, что трое пехотинцев батальона Alcatraz 93-й бригады "Холодный яр" провели 224 дня на позициях на Константиновском направлении (Донецкая область), из которых успешно вышли.

Вас также могут заинтересовать новости: