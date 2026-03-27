На Покровском направлении россияне пытаются создать котел, – офицер

По мнению Рамзана, у врага ничего не выйдет, потому что он пытается это сделать уже около полугода.

На Покровском направлении российские оккупанты пытаются создать котел. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Рамзан, офицер оперативного планирования отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун".

Отвечая на вопрос о ситуации на Покровском участке фронта, он отметил, что сейчас на их направлении "работать довольно жарко".

"Враг продвигается и пытается закрепиться на Покровске, на Гришином… Также пытается закрепиться на Родинском и ведет наступательные действия в сторону Билецкого", – рассказал боец.

Видео дня

На уточнение о том, пытаются ли российские оккупанты выровнять линию фронта, чтобы не было "впадины" в районе Покровска и Мирнограда, Рамзан отметил, что выравнивание линии фронта – это стратегия врага.

"Он пытается перед выравниванием создать котел. Это Гришино, Покровск, Родинское. А у нас остаются в окружении Шевченко, Светлое, Водянское. Но я думаю, что у него ничего не получится, потому что он пытается сделать это уже где-то полгода. Мы сдерживаем его", – сказал офицер.

Действия российских захватчиков на Покровском направлении

Как сообщал УНИАН, ранее в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск заявили, что Силы обороны Украины остановили широкое наступление россиян в Покровской агломерации.

Россияне пытались прорвать оборону благодаря мобильности и применению техники. На подступах к Гришино противник пошел в штурм на мототехнике, пытаясь быстро проникнуть в населенный пункт.

Во время отражения двух атак украинские защитники уничтожили около 50 оккупантов, более 10 мотоциклов и две единицы автотранспорта противника.

Вас также могут заинтересовать новости: