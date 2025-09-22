Враг пытается проникнуть небольшим группами, минуя передовые позиции украинских военных.

Россияне в районе Покровска активизировали штурмовые действия и начали применять новую тактику. Об этом сообщает 7 корпус быстрого реагирования ДШВ.

Военные отмечают, что враг пытается блокировать логистические пути ВСУ.

В частности, теперь доминирующей тактикой россиян становится инфильтрация - оккупанты пытаются проникнуть небольшим группами, минуя передовые позиции украинских военных.

Видео дня

"На днях группа оккупантов сумела просочиться в один из населенных пунктов Покровской агломерации. В результате принятых мер, украинские воины уничтожили россиян. Угрозы накопления врага в этом населенном пункте нет", отметили бойцы.

Кроме того, противник осуществляет круглосуточную разведку, интенсивно применяет дроны по украинским позициям.

"Ежедневно фиксируется работа до 600 вражеских FPV и ударных дронов", - отмечают в 7-м корпусе ДШВ.

В то же время украинские бойцы для противостояния врагу применяют все имеющиеся силы и средства. В частности, дистанционно минируют возможные пути продвижения врага, задействуют огневые группы и прикрывают угрожающие направления работой экипажей БпЛ, а также создают дополнительные инженерные заграждения.

Также защитники Покровска систематически уничтожают вражеские БпЛА с помощью дронов и ударных "крыльев".

"Все наши действия направлены не только на остановку продвижения врага, но и сохранение жизни украинских военных", - отмечают бойцы.

Ситуация на фронте - новости

Как писало издание WSJ, новые технологии беспилотников позволяют россиянам угрожать украинской технике на расстоянии до 32 километров от линии фронта. Стремление России вывести из строя логистику ВСУ углубляет дефицит всего - от воды до боеприпасов и, особенно, живой силы - вдоль линии фронта, отмечается в статье.

Также аналитики ISW отмечали, что оккупанты пытаются проникнуть на оборонительные линии ВСУ на Купянском направлении одновременно в нескольких районах.

Вас также могут заинтересовать новости: