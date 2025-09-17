Россия сосредоточит свое наступление на Донетчине, считает Денис Попович.

Летнее российское наступление перешло в осеннюю фазу, поскольку оккупанты не выполнили задач, которые перед ними стояли. Такое мнение Денис Попович, военный обозреватель, высказал в эфире "Radio NV".

"Сорвано создание буферной зоны в Сумской области. Там мы перешли к контрнаступательным действиям. Не удалось врагу захватить летом Покровск, Мирноград. Не удалось завязать бои за Константиновку. Не удалось создать предпосылки, чтобы осуществить наступление на Славянск и Краматорск", - сказал Попович.

Он добавил, что россияне перенесли все эти задачи на осень. В частности оккупанты могут попытаться окружить Покровск и Мирноград, а также приблизиться к Константиновке.

"Попытка продвинуться к Лиману и Северску и желательно захватить эти города, чтобы продвинуться к Славянску и Краматорску. Ну и создать предпосылки, чтобы захватывать уже Славянско-Краматорскую агломерацию. Это их основные задачи на осень этого года. Плюс Купянск, он тоже будет в центре внимания", - добавил Попович.

Эксперт отмечает, что сейчас россияне отказались от создания буферной зоны в Сумской области. Об этом свидетельствует переброска личного состава из Сумской области в Донецкую.

"Возможны у них тактические продвижения в Запорожской области, чтобы продвинуться ближе к Запорожью. Такие задачи у них стоят на осень. Удастся ли им это сделать - у меня глубокие сомнения. В частности из-за плохого психологического состояния российской армии в Донецкой области", - пояснил Попович.

Наступление РФ: что известно

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия сейчас готовит две наступательные операции на эту осень. Он сказал, что Украина сорвала две операции россиян и вскоре возможно станет известно о результатах еще одного наступления РФ.

"Я бы так сказал: у них все гораздо хуже, чем они Путину докладывали. Путин об этом не знает. Думаю, не осознает. Но, безусловно, есть графики, есть у него доклады. В какой-то момент он все это увидит", - заявил Зеленский.

