Пока Москва "гуляет", у рядовых россиян нет причин требовать окончания войны, говорят в ОП.

Отношение россиян к войне не изменится, пока взрывы не станут раздаваться в Москве. Именно для этого Украине нужны "Томагавки". Об этом в своем Телеграмм заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что анонсированное Путиным "весенне-летнее наступление" вылилось в тяжелые бои на фронте без существенных продвижений, на которые рассчитывал российский диктатор. Поэтому, по словам Подоляка, Россия и прибегает к массированным ракетно-дронным ударам по украинской энергетике и просто по жилым домам в украинских городах.

Советник главы ОП считает, что остановить российский террор можно будет тогда, когда возрастет количество ответных ударов, их разрушительная сила, а вместе с тем возрастет и "социальная цена" войны для российского населения.

"Пока взрывается "где-то в Белгороде", Москва гуляет. Когда взрывы услышит Центральный федеральный округ, отношение изменится. Для этого нужны "томагавки", или "фламинго", или тяжелые дроны - неважно. Нужны убедительные дальнобойные средства деэскалации, и побольше", - отметил Подоляк.

Перспективы передачи "Томагавков"

Как писал УНИАН, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что он близок к решению о передаче Украине крылатых ракет "Томагавк", способных поражать цели на расстоянии до 2500 км.

Впрочем эксперты говорят, что даже в случае положительного для Украины решения Вашингтона, на практике понадобится много месяцев, чтобы решить все технические и организационные вопросы, прежде чем ВСУ смогут запускать эти ракеты.

Отставной вице-маршал ВВС Великобритании Шон Белл также отметил, что этих ракет в целом у США немного, поэтому Украине лучше сосредоточиться на производстве собственных аналогов.

