Мережко считает, что заявления о "Томагавке" - это еще и политический рычаг, чтобы посадить Путина за стол переговоров.

В Кремле очень боятся того, что Украина может получить ракеты "Томагавк". Об этом в комментарии УНИАН сказал народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Отвечая на вопрос о возможном получении Украиной ракет "Томагавк" от Соединенных Штатов Америки, он отметил, что официального подтверждения со стороны президента еще нет".

"В то же время из сообщений прессы следует, что вице-президент Джей Ди Вэнс как раз говорил, что такие разговоры происходят. Мы видим, что президент Трамп все больше склоняется к этому решению", - сказал депутат.

Также он отметил, что реакция Кремля, в частности пресс-секретаря Дмитрия Пескова, на вероятную передачу "Томагавков" Украине "очень нервная и паническая".

"То есть это свидетельствует о том, что в Кремле очень боятся того, что Украина наконец может получить эти ракеты", - отметил депутат.

Мережко добавил, что это дальнобойные ракеты, которые могут разрушать военные объекты в глубине территории России, и россияне понимают это.

"Я вижу в этом, скорее, такой политический рычаг или политическое оружие. Потому что, насколько я понимаю, получение Украиной таких ракет, как "Томагавк", может заставить в конце концов кремлевского диктатора более серьезно подойти к процессу переговоров", - отметил депутат.

Да, добавил он, этот вопрос сейчас рассматривается, и сам факт того, что об этом уже говорят открыто, - это очень хорошо, ведь это "нервирует Кремль".

"А получим мы или нет? Возможно, получим. Возможно, на каких-то условиях, например. Потому что наши американские партнеры захотят сохранить какой-то контроль над этим оружием", - сказал Мережко и выразил мнение, что наши шансы на получение ракет увеличиваются.

На уточнение относительно того, когда мы все же сможем получить эти ракеты, он отметил, что речь может идти даже о месяцах:

"Это зависит от политической воли. То есть это можно сделать достаточно быстро, в течение даже недель... Дискуссии происходят. Возможно, даже какие-то переговоры идут на эту тему. Это мое личное предположение, пока не подтвержденное. Но это может быть довольно быстро".

Ракеты "Томагавк" для Украины

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп намекнул журналистам, что он решил передать Украине ракеты Tomahawk. Он сказал, что почти определился с этим, но еще хочет понять, как Украина планирует их применять.

Министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин отметил, что если Трамп примет положительное решение о передаче Украине этих ракет, то тем самым нанесет политический удар по Путину.

В Институте изучения войны (ISW) отметили, что Кремль продолжает кампанию, направленную на предотвращение продажи Украине этих ракет. Аналитики ISW считают, что российские власти с помощью своей пропаганды пытаются выставить вероятную поставку "Томагавков" Украине как опасную эскалацию, чтобы сдержать США от этого шага. Эксперты отметили, что к подобным информационным кампаниям Москва прибегала и раньше, когда речь шла о передаче Украине тактических ракетных систем ATACMS, высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, истребителей F-16 и танков "Абрамс".

