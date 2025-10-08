Сейчас важнее, чтобы Украина выпускала свои ракеты по западным технологиям.

Крылатых ракет "Томагавк", которые можно было бы передать Украине, на самом деле не так много. Поэтому важнее наладить производство собственных украинских ракет для глубоких ударов по РФ. Об этом сказал военный аналитик, бывший боевой пилот и вице-маршал авиации в Королевских ВВС Великобритании Шон Белл в интервью ТСН, которое транслировалось в телемарафоне.

Он отметил, что тон разговора о дальнобойных ракетах для Украины значительно изменился за последний год.

"Год назад Украина не имела дальнобойной ударной мощи. И вам нужно было что-то от Запада, а там начали думать, что чем больше оружия мы даем вам, то тем больше будет выглядеть, что будто мы вмешиваемся в войну. И особенно в отношении дальнобойных дронов и ракет. Запад начал помогать Украине строить собственные мощности", - подчеркнул военный эксперт.

Видео дня

По его словам, многие дроны делаются с большой поддержкой Запада - они изготовлены украинцами, по своим техническим требованиям.

"Если они не прошли тестирование безопасности и не сертифицированы, то это не имеет значения, потому что вы в состоянии войны. Вы просто нажимаете кнопку и стреляете. Если бы мы дали вам западное оружие, то там нужно было бы пройти год тестирований, а на это нет времени. И это слишком дорого. Поэтому мы видим изменение подхода. Например, ваша ракета "Фламинго". Вы пытаетесь делать сотню таких ежемесячно", - сказал Белл.

При этом подчеркнул, что Украина очень эффективно поражает нефтяную инфраструктуру РФ и без использования западного оружия напрямую, но применяя западные технологии. По его словам, это очень разумный подход.

"Мы не имеем много "Томагавков", но можем предоставить вам много материалов, чтобы вы могли производить именно то оружие, которое вам нужно для этой войны", - подчеркнул Белл.

История с "Томагавками"

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп намекнул, что готовится передать Украине американские ракеты "Томагавк". Издание The Telegraph пишет со ссылкой на выводы одного из ведущих специалистов по нацбезопасности США, что эта процедура на самом деле может занять месяцы. При этом дело может так и не дойти до применения этих ракет, но сам факт их наличия может повлиять на Кремль.

Издание отметило, что эти ракеты не могут быть быстро поставлены ВСУ. Однако, российские удары по энергосистеме Украины с приближением зимы делают переговоры о военной помощи особенно актуальными.

Вас также могут заинтересовать новости: