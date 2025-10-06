Поражена была, в частности, котельная предприятия.

В результате удара по российскому заводу "Электродеталь" был поражен его главный производственный цех. Об этом сообщает мониторинговый проект "КиберБорошно".

Аналитики отмечают, что по заводу ударили две крылатые ракеты "Нептун".

"В результате удара 2 КР "Нептун" по заводу "Электродеталь" в г.Карачев был поражен главный производственный цех и котельная предприятия", - говорится в сообщении.

Видео дня

Удар по заводу "Электродеталь" - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце сентября в Брянской области России был поражен "Карачевский завод "Электродеталь". Он специализируется на производстве электрических соединителей и коннекторов - базовых элементов для военной техники.

Продукция завода используется в системах управления ракетами, авиационной и космической технике, танках, бронетранспортерах и другой бронетехнике, комплексах связи и приборов управления.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по заводу осуществлен был пуск "четырех изделий", и отметили, что дальность полета - более 240 километров. Зафиксированы были взрывы и пожар на территории объекта.

Вице-адмирал Алексей Неижпапа, командующий Военно-морских сил ВСУ заявил, что удар был нанесен с помощью ракет "Нептун".

Вас также могут заинтересовать новости: