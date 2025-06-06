Оккупанты захватили еще два населенных пункта на Сумщине, - DeepState

Также россияне продвинулись в районах населенных пунктов Беловоды, Локня и Садки.

Российские оккупанты захватили еще два населенных пункта в Сумской области. Об этом сообщают аналитики украинского мониторингового проекта DeepState.

Отмечается, что россияне оккупировали Кондратовку и Алексеевку. Помимо этого враг продвинулся в районах населенных пунктов Беловоды, Локня и Садки.

Теперь расстояние по прямой до пригорода Сум до позиций российских войск составляет менее 20 километров.

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Ранее аналитики сообщали, что оккупанты захватили в Сумской области Андреевку и Водолаги.

Ситуация в Сумской области - важные новости

Ранее военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявлял, что на Сумщине скорость продвижения врага будет уменьшаться. По его словам, похожая ситуация была и на Покровском направлении. Он подчеркнул, что о том, что на севере Сумской области будет наступление, Украине было известно еще осенью прошлого года.

Кроме того, представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что на приграничье Сумщины российские оккупанты расширяют зону захода пехоты на территорию Украины. Он отметил, что в Курской области России, недалеко от приграничья, враг накопил около 50 тысяч солдат.

Демченко добавил, что пока не фиксируется на этом направлении для прорыва украинской границы применение врагом тяжелой бронированной техники. Он предположил, что у россиян ее может не быть в достаточном количестве.

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