Исследователи отмечают, что повышение температуры, вероятно, сыграло значительную роль в таянии подпочвы, вызвав камнепады и ускорив продвижение ледника.

Резкое схождение ледника на швейцарскую деревню Блаттен на прошлой неделе подчеркивает, что Европа, как самый быстро теплеющий континент в мире, становится все более опасным местом.

Как пишет Euractiv, масштаб разрушений беспрецедентен для швейцарских Альп, и это часть тревожной тенденции. В апреле 2024 года аналогичное падение на Пиц-Шершен недалеко от итальянской границы привело к выбросу сопоставимых объемов обломков, хотя и с меньшим ущербом. В 2022 году падение ледника Мармолада в Италии унесло 11 жизней.

"Несколько участков в европейских Альпах находятся под активным наблюдением, поскольку возможна потенциальная нестабильность", - заявил Михаэль Хасс, приглашенный ученый Швейцарского федерального института исследований леса, снега и ландшафта (WSL).

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Он сказал, что увеличение частоты таких крупных событий "кажется, указывает на то, что нам придется иметь дело с большим количеством" в будущем. Ученый отметил:

"Такой обвал гор и ледников не может произойти только из-за климатических факторов. Необходима долгосрочная геологическая подготовка".

Исследователи отмечают, что повышение температуры, вероятно, сыграло значительную роль в таянии подпочвы, вызвав камнепады и ускорив продвижение ледника. Хасс указал на потепление вечной мерзлоты и отступление ледников как на ключевые дестабилизирующие силы.

"Это приводит к общей дестабилизации материала на большой высоте и, следовательно, вероятно, внесло значительный вклад в текущее событие", - сказал он.

По его словам, хотя события, подобные произошедшему в Блаттене, остаются редкими и "исключительными", Хасс предупредил, что риски растут.

"Ситуация не ухудшается быстрее, чем мы думали. Но осведомленность и готовность сейчас имеют решающее значение" - особенно для тех, кто живет и работает в Альпах", - добавил специалист.

В прошлом году Европейское агентство по окружающей среде предупредило, что Европа нагревается быстрее, чем любой другой континент, и не готова к растущим климатическим рискам. Таяние ледников - это далеко не локальная проблема.

Отмечается, что недавнее исследование оценивает, что даже если страны достигнут цели Парижского соглашения по ограничению потепления до 1,5°, ледники во всем мире потеряют около 47% своей массы в течение следующих столетий. Однако текущие климатические обещания предполагают, что мир находится на пути к потеплению на 2,7° - если только лидеры не увеличат свои амбиции на саммите COP30 в Бразилии в конце этого года.

Ожидается, что Европейская комиссия представит предложение по сокращению выбросов парниковых газов к 2040 году 2 июля и призывает государства-члены подготовиться к тому, что уже считается неизбежным. Представитель Европейской комиссии сказал:

"В недавней оценке Комиссией окончательных национальных энергетических и климатических планов мы подчеркнули, что прогресс в решении вопросов устойчивости к изменению климата и адаптации неравномерен".

По словам чиновника, расширение этих усилий имеет первостепенное значение. Европейский план адаптации к изменению климата, как ожидается, будет представлен в 2026 году для "поддержки государств-членов в обеспечении готовности и планировании и обеспечения регулярных научно обоснованных оценок рисков".

Схождение ледника в Швейцарии

28 мая ледник Берч обрушился под тяжестью камней и обломков от лавин на горе Кляйнес Несторн, похоронив деревню Блаттен в швейцарском регионе Вале. Около 300 жителей были эвакуированы несколькими днями ранее, что едва позволило избежать катастрофы.

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