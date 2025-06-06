В списке есть знак Весы.

С 6 июня, под воздействием соединения Луны и Марса, три знака Зодиака окажутся на пороге глобальных жизненных перемен. Энергия этого периода - быстрая, решительная и эмоционально насыщенная.

Все, что вы подавляли, может вырваться наружу. Не удивляйтесь, если почувствуете внутренний толчок действовать - именно так Вселенная запускает новую главу, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Телец

В глубине души вы хотите перемен, но часто откладываете реальные шаги. 6 июня вы словно почувствуете, что выбора больше нет - пора действовать. И это ощущение не пугает, а, наоборот, заряжает. Будь то отношения, работа или здоровье - у вас появится ясность и энергия, чтобы двигаться вперёд. Этот импульс станет частью большего плана, который давно ждал, когда вы к нему подключитесь. Доверьтесь потоку и начинайте.

Весы

Вы почувствуете вдохновение с первой минуты, энергия Луны и Марса разбудит в вас творческий огонь. Рутина, к которой вы привыкли, перестанет удовлетворять. Это отличное время, чтобы сдвинуться с места и дать старт переменам, которых вы давно хотели. Новая фаза жизни уже стучится - откройте ей дверь и действуйте.

Стрелец

Наступает момент, когда "позже" превращается в "сейчас". Соединение Луны и Марса придаст вам смелости, чтобы решиться на важный шаг. Комфорт и бездействие больше не вдохновляют - вы чувствуете, что пора вырваться за пределы привычного. И в этом порыве вы возвращаете себе силу. Двигайтесь вперёд, не оглядываясь.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что у семи знаков Зодиака начнется новая жизнь уже с 6 июня.

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