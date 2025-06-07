В частности, Трамп призвал принять меры по снижению зависимости страны от компаний-производителей беспилотников из Китая.

Президент США Дональд Трамп подписал сразу несколько указов. Они касаются защиты США от беспилотников, а также увеличении производства электрических аэротакси и сверхзвуковых коммерческих самолетов. Об этом сообщили в Белом доме.

В частности, Трамп поручил разрешить повседневное использование дронов за пределами визуального поля зрения операторов. Отмечается, что это ключевой шаг к обеспечению коммерческих поставок БПЛА.

Кроме того, президент США призвал принять меры по снижению зависимости страны от компаний-производителей беспилотников из Китая. Также он поручил начать испытания американских электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой.

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Один из указов, которые подписал Трамп, предусматривает создание целевой группы для обеспечения контроля над американским небом и расширение ограничений на секретные объекты.

Помимо этого глава Вашингтона поручил Федеральному управлению гражданской авиации отменить запрет на сверхзвуковые воздушные перевозки над землей, который был введен в 1973 году.

Сверхзвуковые коммерческие самолеты США - важные новости

Ранее прототип перспективного американского сверхзвукового самолета XB-1 успешно совершил последний испытательный полет. Он развил скорость до 1242 км/ч и достиг высоты в 11 130 метров.

Кроме того, в 2024 году была закрыта компания Exosonic, которая занималась созданием сверхзвуковых гражданских летательных аппаратов. Причиной стало то, что компания не смогла найти инвесторов для продолжения работы.

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