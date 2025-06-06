В ближайшее время россиян будут бить по Украине "шахедами", чтобы создавать видимость для своих граждан, что поражают что-то серьезное, считает Криволап.

В РФ подняли этой ночью всю стратегическую авиацию, которую смогли, да еще и перегрузили самолеты ракетами. Об этом сказал эксперт по вопросам авиации Константин Криволап в эфире Киев24, говоря о том, как оккупанты 6 июня пытались отомстить Украине за поражение их важных военных объектов, в частности аэродромов с самолетами стратегической авиации.

"К большому количеству "шахедов" и обманок, которые летят к нам, россияне для этого "удара возмездия" добавили баллистические ракеты и то, что смогли поднять в воздух с точки зрения крылатых ракет. Учитывая то, какое было количество крылатых ракет, можно сказать, что РФ подняла всю стратегическую авиацию, которую могли поднять, и все, что могли, запустили", - отметил Криволап.

По его словам, россияне даже перегрузили ракетами свои Ту-95, несмотря на то, что от этого "ресурс у них будет заканчиваться значительно быстрее". Он говорит, что каждый из 8 бортов, которые приземлились на аэродроме "Энгельс", нес от 4 до 6 ракет.

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"Этих самолетов скоро уже, видимо, будет очень мало, и они не будут способны таскать эти ракеты Х-101", - отметил Криволап.

Относительно самолетов Ту-160, которые россияне также поднимают в небо, авиаэксперт отметил, что с ними сложная ситуация: "они что-то летают, тренируются, но снаряжать их ракетами россияне пока не решаются".

Криволап считает, что в ближайшее время украинцам не стоит ждать атаки, подобной той, что была ночью. По его словам, глава Кремля Владимир Путин вынужден показывать россиянам, что он что-то делает, поэтому надо быть готовыми к атакам "шахедов".

"Все, что могли, они сделали. Я думаю, это такая максимальная способность. Не было, правда, "Кинжалов". Но нет достаточного количества самолетов, чтобы возить эти "Кинжалы". Поэтому я не думаю, что в ближайшее время будут какие-то мощные удары. Что-то "шахедами" они будут пытаться, больше обманок запускать, создавать видимость, что что-то серьезное поражают", - сказал Криволап, при этом подчеркнув, что Украине надо существенно пересматривать концепцию нашего ПВО в отношении "шахедов".

"Потому что "шахеды" будут летать и ниже, и выше, и быстрее. И надо быть готовыми к этим вызовам", - отметил авиаэксперт.

Месть РФ за операцию "Паутина" СБУ

Как сообщал УНИАН, 1 июня СБУ реализовала впечатляющую атаку дронами по объектам в РФ. В рамках операции "Паутина" более 100 FPV-дронов нанесли удар по авиабазам врага. В результате было уничтожено или повреждено не менее 41 стратегический бомбардировщик, в частности модели Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Это составляет примерно 34% стратегического бомбардировочного флота России, что является существенным ударом по ее обороноспособности.

Операция готовилась полтора года и осуществлялась "под носом" у Федеральной службы безопасности России. После атаки Украины на авиабазы страны-оккупанта в РФ заявили, что будет месть. 6 июня ночью россияне осуществили комбинированную массированную атаку по Украине - запустили в целом более 450 средств воздушного нападения, а именно 44 ракеты и более 400 беспилотников. Ракеты россияне нацелили преимущественно на Киев и города на западе Украины.

Противовоздушной обороной Украины было обезврежено 406 средств воздушного нападения противника по всей территории страны, в частности сбито 199 вражеских БПЛА типа Shahed (еще 169 - локально потеряны/подавлены РЭБ). Также сбито 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 (еще две не достигли целей, локально потеряны), 30 крылатых ракет Х-101, 2 крылатые ракеты "Искандер-К". В Воздушных силах отметили, что на 13 локациях было зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника, а падение сбитых (обломков) - на 19 локациях.

Сообщалось о трех погибших и около 50 раненых людей в разных регионах от этой атаки РФ.

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