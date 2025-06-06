В списке есть Близнецы и Рыбы.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых с 6 июня ждут удача и изобилие, пишет YourTango.

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Овен

С 6 июня Овны начинают новый этап - спокойный, но уверенный. Завершился период активных поисков и самоанализа. Теперь, с переходом Венеры в знак Тельца, вы готовы строить стабильную и благополучную жизнь. Вы понимаете, что именно приносит вам любовь, удовлетворение и финансовую устойчивость. Пришло время не спешить, а укреплять то, что вы уже начали, проявляя терпение и заботу к себе и своим желаниям.

Телец

Венера, ваша управительница, возвращается домой - в ваш знак, принося чувство уверенности и внутреннего спокойствия. Наступает период реализации тех мечтаний, которые вы долго держали в себе. Вы готовы создавать не ради результата, а ради долгосрочного удовольствия и устойчивости. Все, что раньше казалось иллюзией, постепенно становится реальностью. Позвольте своему вдохновению вести вас, оно приведет к удаче и процветанию.

Близнецы

Венера в Тельце направляет вас внутрь себя. Сейчас важно пересмотреть ваши ценности, желания и то, как вы хотите жить. Этот транзит придает идеям устойчивость, а планам - форму. Вас ждет переосмысление личных потребностей, способов общения и формата отдыха. Несмотря на внутреннюю работу, которую не всегда легко проживать, вы становитесь ближе к той жизни, которая наполнена смыслом и изобилием.

Рыбы

С переходом Венеры в Тельца Рыбы начинают стремиться к стабильности. Вы больше не хотите просто мечтать - вы хотите жить в комфорте, с устойчивым доходом и внутренним спокойствием. Настало время двигаться к этому шаг за шагом: учиться, развивать навыки, заводить полезные связи. Вы знаете, чего хотите, и готовы создавать прочную основу для жизни, в которой есть и поддержка, и изобилие.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Вселенная проверит на прочность эти знаки Зодиака в июне.

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