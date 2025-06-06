Группировка помогала местной хунте более 3 лет.

Российская частная армия "ЧВК Вагнер" уходит из африканской страны Мали после 3,5 лет присутствия там. Соответствующее заявление распространили связанные с группировкой ресурсы в соцсетях.

В заявлении отмечается, что все это время вагнеровцы "плечом к плечу с народом Мали сражались против терроризма" и "выполнили главную задачу" — помогли военной хунте, свергнувшей законное правительство, захватить все крупные города страны.

"Мы уничтожили тысячи боевиков и их командиров, годами терроризировавших мирное население. Помогли местным патриотам создать сильную и дисциплинированную армию, способную защитить свою землю. Миссия завершена. ЧВК "Вагнер" возвращается домой", – говорится в заявлении.

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В пропагандистском видеоролике, который также распространила группировка, отмечается, что хунта выгнала из Мали военные контингенты западных стран, которые годами помогали свергнутому демократическому правительству бороться с местными исламистскими группировками, и пригласила "ЧВК Вагнер" помочь в борьбе с силами сопротивления.

"Народ и власти Мали благодарны "ЧВК Вагнер" за работу. Мы выполнили свою задачу. И мы возвращаемся домой", – пафосно говорится в ролике.

Ситуация в Мали: что нужно знать

Как писал УНИАН, в 2020-2021 годах в Мали произошли два военных переворота, в результате которых власть захватило военное командование во главе с полковником Асимой Гоитой. Эта хунта провозгласила себя гарантом безопасности и стабильности в стране, однако столкнулась с усилением джихадистских атак, особенно группировок, связанных с "Аль-Каидой" и ИГИЛ — например, JNIM и ISGS

Хунта вынудила Францию вывести свой военный контингент из страны и начала сотрудничество с "Группой Вагнера", которая на тот момент выполняла грязную работу для Кремля в Африке и на Ближнем Востоке. С конца 2021 года "вагнеровцы" вошли в Мали и оказали военную помощь армии хунты, помогая в том числе авиацией, артиллерией и участвуя в наземных операциях.

Однако помимо борьбы с реальными исламскими террористами "вагнеровцы" также занимались террором местного гражданского населения. Это фиксировали в частности такие авторитетные организации как Human Rights Watch.

В ходе войны с джихадистами и просто силами сопротивления хунте "Группа Вагнера" понесла тяжелые потери. Одним из самых громких эпизодов стал разгром большого отряда вагнеровцев повстанцами-туарегами в июле 2024 года.

Главное управление разведки Украины тогда поспешило намекнуть на свою помощь туарегам, что вызвало острую негативную реакцию не только малийской хунты, но и властей соседних стран. После этого в ГУР сделали вид, что никогда не утверждали, что помогали туарегам.

Вместе с тем после бунта "ЧВК Вагнер" в июне 2023 года и ликвидации Евгения Пригожина в августе того же года Минобороны РФ начало понемногу перебирать на себя контроль за военными операциями российских группировок, действующих в Африке и на Ближнем Востоке.

Следует также добавить, что основным местом базирования ЧВК Вагнер в Африке всегда была Центрально-Африканская республика, а не Мали. В ЦАР группировка имеет в том числе экономические интересы, поскольку местный диктатор отдал им в "кормление" несколько золотых приисков.

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