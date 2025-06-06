Президент подчеркнул, что не все в мире осуждают такие удары и именно этим пользуется Путин.

В настоящее время известно о 80 пострадавших от ночной массированной атаки России по Украине, 4 человека погибли. Об этом в своем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что сегодня весь день продолжались спасательные работы, аварийные работы в разных наших регионах и городах.

"Тернополь, Луцк, Киев и область, Полтавщина, Хмельницкая область, Львовщина, Черниговщина, Одесская область, Сумщина. Всего 80 человек пострадали - всем оказана помощь. К сожалению, есть погибшие. По состоянию на сейчас известно о четырех погибших - в Киеве и в Луцке", - сказал Зеленский.

Видео дня

Глава государства отметил, что под завалами еще могут быть люди.

Зеленский подчеркнул, что погибшие в Киеве - это спасатели, которые прибыли на место после первого удара и, к сожалению, были убиты повторным российским ударом. Даниил Скадин, Андрей Ременный и Павел Езгор - пожарные-спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части.

По словам Президента, не все в мире осуждают такие удары и именно этим пользуется российский диктатор Владимир Путин. Зеленский отметил:

"Он выторговывает себе время, чтобы продолжать воевать. Россияне постоянно пытаются расколоть мир, чтобы не дать усилить давление за войну. Надо четко видеть задачи. Дипломатия должна сработать, гарантии безопасности должны быть, мир должен быть установлен, и для этого нужны начальные шаги, в частности прекращение огня. Надо давить на Россию, чтобы это было и чтобы удары прекратились".

Массированная такая РФ 6 июня

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня россияне осуществили комбинированную массированную атаку по Украине - запустили в целом более 450 средств воздушного нападения, а именно 44 ракеты и более 400 беспилотников.

Противовоздушной обороной Украины было обезврежено 406 средств воздушного нападения противника по всей территории страны. В частности сбито 199 вражеских БпЛА типа Shahed (еще 169 - локально потеряны/подавлены РЭБ). Также сбиты 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, еще две - не достигли целей (локально утрачены); 30 крылатых ракет Х-101; 2 крылатые ракеты Искандер-К.

Согласно информации Воздушных сил, попадание вражеских средств воздушного нападения было зафиксировано на 13 локациях, а падение сбитых (обломки) - на 19 локациях.

Днем сообщалось о трех погибших и около 50 раненых людей в разных регионах от этой атаки РФ.

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