Рассказываем, какой праздник сегодня церковный в Украине отмечают православные, что несут в церковь и запреты дня.

7 июня 2025 в православной церкви по новому стилю вспоминают о подвигах мученика Феодота Анкирского. На эту же дату приходится Троицкая родительская суббота - Вселенская, установленная для молитвы обо всех усопших христианах. Рассказываем, кого из святых вспоминают в православии 7 июня по старому стилю и какие обычаи важно соблюсти.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - новый и старый стиль

Феодот Анкирский жил в III веке в Малой Азии. С юных лет он решил, что будет придерживаться христианства. Во взрослом возрасте он открыл гостиницу, где, общаясь с язычниками, рассказывал им о Христе, и многие из них также через время принимали крещение. Во времена массовых гонений на христиан Феодот приютил у себя в гостинице много христиан, а также тайно хоронил тех, кого замучили идолопоклонники. От Бога Феодот получил дар чудотворения - он стал исцелять больных.

Об этом узнал правитель, и христианина бросили в тюрьму. Там он и погиб, так и не отказавшись от веры в Христа.

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Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 7 июня в юлианском календаре вспоминают третье обретение главы Иоанна Предтечи.

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Сегодня как по новому, так и по старому стилю в православной церкви установлен поминальный день на кануне Троицы - Троицкая родительская суббота. Ее также называют Вселенская, так как в этот день молятся за упокой души не только ушедших близких, но и всех христиан, умерших или погибших когда-либо.

Что просят в молитвах 7 июня, традиции дня и чего нельзя делать сегодня

В православный праздник сегодня просят у Господа спасения для душ тех, кого более нет с нами. Считается, что молитва живых помогает умершим обрести покой на небесах.

На Троицкую субботу принято идти в церковь, где проходят заупокойные службы, там же подают заупокойные записки, посещают кладбища. Часто верующие несут в храм так называемые "панихидки" - продукты на помин, но, как отмечают священники, это не является обязательным, намного важнее помолиться в этот день.

Обращаются с молитвами и к Феодоту Анкирскому - так как святой умел исцелять людей при жизни, его просят об избавлении от болезней, защите посевов от ненастья.

В народе день прозвали Федотов день и Федот Урожайник, в старину на Федота начинали сеять рожь. Также в субботу верующие готовятся к одному из 12 наиболее важных церковных праздников - Троице, или Пятидесятнице.

7 июня церковь, как и в любой другой день, не приветствует ругань и конфликты, сплетни, сквернословие, жадность, зависть. Не следует отказывать в помощи нуждающимся, а также в милостыне. Кроме этого, в Троицкую субботу нельзя вспоминать плохо об умерших и убиваться по усопшим, уныние считается смертным грехом.

Считается, что работать в этот день можно лишь до обеда, и то по необходимости - после начинается подготовка к великому празднику, Троице. Также по народным приметам не следует брать деньги в долг и самому одалживать.

У кого именины 7 июня

День ангела в эту дату отмечают люди с именами Александр, Анна, Богдан, Борис, Валентин, Валерия, Василий, Виктор, Владимир, Григорий, Зинаида, Иван, Максим, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор. По староцерковному календарю именины у Елены и Ивана.

Считается, что те, кто родился 7 июня, имеют твердый характер и их часто называют упрямыми, хот на самом деле это не так. Просто они точно знают, чего хотят и порой не считаются с мнением окружающих. Зато не предают - среди них много хороших друзей и верных супругов.

Приметы 7 июня

По погодным приметам 7 июня судят о лете и будущем урожае:

гром слышен - всю неделю будет дождить;

роса выпала - скоро погода наладится;

утром туман над землей - погода будет пасмурной.

Если в этот день на небе появится радуга, то ее считают предвестником здоровья и удачи.

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