В Мьянме уже 4 года продолжается гражданская война, которая началась после свержения демократического правительства военными мятежниками.

В Мьянме, где уже 4 года бушует гражданская война, военная хунта арестовала шестилетнюю девочку и мальчика-подростка в числе 16 человек, обвиняемых в причастности к убийству отставного генерала. Об этом сообщает бртанская Independent.

68-летний бригадный генерал в отставке Чо Тун Аун был застрелен 22 мая в городе Янгон во время прогулки с внуком. Ответственность за нападение взяла на себя городская партизанская группа "Воины Золотой Долины".

Это нападение стало самым громким эпизодом в серии таких целенаправленных убийств представителей военной хунты, которая свергла демократическое правительство в 2021 году и тем самым спровоцировала длительную гражданскую войну.

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Связанное с хунтой издание Global New Light of Myanmar сообщило, что по последнему эпизоду были арестованы 16 человек - 13 мужчин и три женщины, среди которых - не только вероятный убийца и четверо его непосредственных помощников, но также два врача, которые оказывали помощь раненому во время убийства лицу, а также несколько их соратников и даже членов семьи, говорится в сообщении.

При этом газета обнародовала инфографику с фотографиями арестованных лиц. В оригинальной публикации не указан возраст задержанных, но Independent пишет, что среди них в частности есть шестилетняя девочка и мальчик-подросток, которые были названы членами группы "Воины долины Годель". На одном фото действительно видно очень хрупкую девушку, лицо которой умышленно заблюрили.

Гражданская война в Мьянме: что нужно знать

Как писал УНИАН, в феврале 2021 года, после поражения на демократических парламентских выборах, группа военных свергла законно избранное правительство Мьянмы и установила режим военной диктатуры. Это спровоцировало волну народных протестов, которые были жестоко подавлены. Поэтому политический кризис стремительно перерос в полноценный вооруженный конфликт с несколькими сторонами, где военной хунте противостоят не только продемократические силы, но и многочисленные национально-освободительные движения местных народностей в регионах.

По последним данным, в результате боевых действий и взаимных карательных операций с обеих сторон погибли по меньшей мере 6,5 тысяч гражданских и неопределенное количество военных со всех сторон.

Показательно, что ключевыми внешними союзниками хунты являются Россия и Китай. В частности россияне поставляют хунте вооружение и тренируют пилотов для Военно-воздушных сил Мьянмы, которые привлечены к авиаударам против сил сопротивления. Кроме того, Россия неоднократно выступала с дипломатической защитой военной хунты на международной арене, в частности в Совете Безопасности ООН, блокируя санкционные или осуждающие резолюции.

В свою очередь Китай предоставляет хунте не только военную и дипломатическую, но и экономическую поддержку.

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