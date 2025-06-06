Глава Белого дома опасается, что принятие закона может навредить отношениям США и РФ.

Белый дом тайно давит на сенатора Линдси Грэма, призывая его значительно ослабить законопроект о санкциях против России. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Как известно, законопроект, который получил поддержку более 80 сенаторов, имеет целью ввести санкции в отношении ключевых российских чиновников и секторов, а также 500% пошлины для стран, которые ведут бизнес с Россией. Однако президент США Дональд Трамп опасается, что принятие такого закона может навредить отношениям США и РФ.

Источники в Конгрессе рассказали изданию, что в течение последних недель Белый дом и другие официальные лица администрации США тайно связывались с офисом Грэма и призывали его смягчить законопроект, в частности внести в него такие изменения, которые позволили бы Трампу выбирать, против кого должны применяться санкции. Кроме того, у Трампа хотят в тексте законопроекта заменить слово "должен" на "может", чтобы устранить обязательный характер распоряжений.

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Однако, говорят сотрудники Конгресса, отмена обязательного характера санкций сделает документ "беззубым" при том, что Трамп и так уже имеет возможность вводить санкции по своему усмотрению.

Соавтор законопроекта от Демократической партии сенатор Ричард Блюменталь подтвердил изданию частные переговоры с Белым домом, но отказался их комментировать.

"Мы движемся вперед, и Белый дом участвует в наших разговорах", - сказал он.

Между тем представитель Белого дома отметил, что Конституция "наделяет президента полномочиями вести дипломатию с иностранными государствами, и любой пакет санкций должен обеспечивать полную гибкость для того, чтобы президент продолжал проводить желаемую внешнюю политику".

Издание напомнило, что Грэм публично заявлял, что планирует внести некоторые изменения в законопроект, в частности добавить формулировку, которая позволит исключить страны, которые оказывают военную или экономическую помощь Украине. Такое положение имеет целью защитить европейских союзников Украины от 500-процентных пошлин, которые предусматривает законопроект для любой страны, которая покупает российские нефть, газ, уран и другие продукты.

Однако, отмечается, Грэмм пока публично не одобрил изменения, к которым его частным образом подталкивает администрация Трампа.

Законопроект Грэма о санкциях против РФ: актуальные новости

Недавно УНИАН сообщал, что Грэм анонсировал новые меры, которые Трамп сможет использовать против российского правителя Владимира Путина. Ренспубликанец заявил, что Сенат готов в ближайшее время предоставить президенту США "больше инструментов" против диктатора, "учитывая его поведение". Также он намекнул на то, что нужно изменить подход к России.

А спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог 4 мая сообщал, что США уже подготовили санкции против России, поэтому Конгресс и Белый дом готовы их утвердить. По его словам, новые ограничения будут "достаточно обременительными".

Кроме того, стало известно, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон поддержал идею введения новых жестких санкций против России. "Есть много членов Конгресса, которые хотят, чтобы мы ввели как можно более строгие санкции против России. И я являюсь сторонником этого", - сказал он журналистам.

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