Синоптики поделились прогнозом погоды и подсказали, когда ждать похолодания.

В течение суботы, 7 июня, ожидается погода с переменной облачностью. В Винницкой, Харьковской, Луганской областях, как на севере и западе Украины, ожидается кратковременный дождь (гроза) в течение дня.

Остальная территория нашей страны обойдется без осадков.

"Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°, в юго-восточной части местами сильная жара 35°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 21-26°", - говорится в публикации Укргидрометцентра в Facebook.

Видео дня

Погода в Киевской области и в самой столице

В Киеве и области также ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозой. Температура ночью будет на уровне 15-20 градусов Цельсия. Днем в области она поднимется до 28-33℃.

В столице температура ночью будет составлять 18-20 градусов, днем же будет на уровне 30-32 градусов тепла.

Другие погодные новости

Ранее УНИАН сообщал, надолго ли в Украине задержится жара. По словам синоптика Натальи Диденко, нужно потерпеть еще несколько дней. На выходных украинцев и вовсе может ожидать град.

Кроме того, мы рассказывали, что в Одесской области начался пляжный сезон. "Одесской ОВА уже согласовано открытие 12 пляжных зон, 11 из них в Одессе и Черноморске", – заявил Олег Кипер.

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