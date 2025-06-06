Полиция выясняет все обстоятельства взрыва.

В Березовском районе Одесской области произошел взрыв автомобиля, есть погибший. Об этом сообщили в региональном главке Национальной полиции.

Правоохранители рассказали, что сейчас полицейские устанавливают обстоятельства взрыва машины в указанном районе. На данный момент известно о гибели одного человека.

"Информация о пострадавших уточняется. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалистическая лаборатория и следователи следственного управления областной полиции", - говорится в сообщении.

Видео дня

Местные Telegram-каналы пишут со ссылкой на очевидцев, что трагедия произошла в селе Донская Балка. По их данным, взорвалась машина военкомата. На видео, которое тиражируется в социальных сетях, можно увидеть, как пылает на дороге. Люди говорят, что останавливают все машины, которые передвигаются по соответствующей территории.

Обновлено в 22:35. Впоследствии в социальных сетях появилась информация о том, что погиб сотрудник ТЦК и СП, а взрыв произошел днем 6 июня на трассе Березовка - Доброслав. Предварительно, был целенаправленный подрыв. Также говорится, что за рулем якобы был глава одного из отделов ТЦК и СП Одесской области.

Сейчас в социальных сетях несколько человек написали, что погиб руководитель четвертого отдела Одесского ТЦК и СП полковник Олег Номеровский, хотя напрямую не пишут при каких обстоятельствах это произошло.

В частности, председатель Доброславского поселкового совета Одесской области Людмила Прокопечко отметила в Facebook Номеровского и написала:

"Вы были Человеком и Другом. И Вы были настоящим. Спасибо Вам за то, что Вы были в моей жизни".

Также соболезнования семье погибшего выразил руководитель Первого межрегионального территориального отдела Украинского института национальной памяти, военнослужащий ВСУ Сергей Гуцалюк.

"Судьба свела с Олегом Номеровским еще в 2020. Затем страшный февраль 2022 года. Служил в его подчинении короткий срок, но до сих пор поддерживал связь. Господин Олег был хорошим человеком и умным руководителем... К сожалению сегодня еще один защитник, погиб в нашей общей борьбе за Независимость и Свободу Украины. Соболезнования семье. Вечная Память!", - подчеркнул Гуцалюк.

По его данным, у Номеровского остались две дочери, одна из которых офицер ВСУ.

"Украинская Правда" со ссылкой на свои источники написала, что погибший был исполняющим обязанности военкома, но на момент трагедии находился в отпуске, то есть не при исполнении служебных обязанностей.

Другие инциденты в Одесской области

Как писал УНИАН, в марте в городе Беляевка Одесской области произошел взрыв в райотделе полиции, в результате чего погибла женщина, которая и принесла взрывчатку. Ранения получили трое полицейских. Впоследствии правоохранители установили личность женщины - это местная жительница, 1989 года рождения. Расследование проводит СБУ. Правоохранители не исключают, что это заказ спецслужб РФ.

Ранее в Одессе задержали четырех мужчин, которые по заказу российских спецслужб убили предпринимателя-волонтера, взорвав самодельную взрывчатку возле его дома. Преступление произошло 20 января поздно вечером возле частного дома в Пересыпском районе - в результате теракта погиб 54-летний хозяин дома, местный предприниматель, который занимался волонтерством.

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