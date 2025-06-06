Это пикантное блюдо как никогда уместно сейчас, в сезон кабачков.

Если хочется чего-то необычного и легкого, можно кабачок запечь с сыром и медом. Это пикантное блюдо как никогда уместно сейчас, в летний сезон, пишет Eatingwell.

Чтобы его приготовить, нарезанный кабачок запекают, затем посыпают его сыром, который расплавляют до золотистого цвета. А капля горячего меда добавляет особую нотку, идеально балансируя насыщенный вкус сыра и мягкий вкус кабачка.

Ингредиенты

• 3 средних желтых кабачка, нарезанные наискосок ломтиками толщиной 1,5 см;

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• 2 столовые ложки оливкового масла первого отжима;

• 1½ чайной ложки сушеного лука;

• 1½ чайной ложки сушеного орегано; 1½ чайной ложки сушеного орегано;

• ½ чайной ложки молотого перца;

• ½ стакана тертого обезжиренного сыра моцарелла с низким содержанием влаги;

• ½ стакана измельченного сыра фета;

• 2 потертых средних зубчика чеснока (примерно 1 чайная ложка);

• 1 чайная ложка тертой лимонной цедры;

• ⅛ чайной ложки соли;

• 1 столовая ложка горячего меда;

• порванные свежие листья базилика для украшения (по желанию).

Как готовить

1. Разогрейте духовку до 230°C.

2. Ломтики кабачка в большой миске хорошо перемешайте с 2 столовыми ложками масла, сушеным луком, 1 чайной ложкой орегано и половиной чайной ложки перца. Осторожно переложите кабачки ровным слоем на противень. Запекайте, пока они не станут мягкими (примерно 3 минуты).

3. Пока кабачки пекутся, смешайте в небольшой миске ½ стакана моцареллы, ½ стакана феты, тертый чеснок, 1 чайную ложку цедры лимона и оставшуюся ½ чайной ложки орегано.

4. Выньте кабачок из духовки, тщательно промокните ломтики бумажными полотенцами. Переверните их и равномерно посыпьте сверху сырной смесью.

5. Увеличьте температуру духовки до 250 градусов. Запекайте кабачки, пока сырная смесь не подрумянится и не расплавится (примерно 3 минуты). Посыпьте ⅛ чайной ложки соли и сбрызните 1 столовой ложкой горячего меда. По желанию украсьте порванным базиликом.

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