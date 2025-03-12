Сообщается, что Украина эвакуировала из региона некоторые подразделения, в частности самые боеспособные.

Украинские войска, вероятно, покидают Курскую область на фоне наступления российских сил, пишет Forbes.

Две недели назад элитная российская группа беспилотников нарушила украинские линии снабжения. 25 февраля серия прицельных ударов вывела из строя десятки транспортных средств вдоль основной дороги в Суджу. Этот город служил главной базой для 10-тысячной украинской группировки, которая удерживала значительную, но быстро сокращающуюся территорию в Курской области на западе России.

"Это был день, когда вы начали волноваться о Курске", - отметил независимый аналитик Эндрю Перпетуа. Через две недели основная часть украинских подразделений, включая самые боеспособные бригады, похоже, осуществила организованную эвакуацию из Курска, вернувшись на территорию Украины.

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"Моим друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения", - сообщил в понедельник один из украинских источников. "Обидно, что до этого дошло. Но это то, что есть".

Украинское наступление в Курской области в августе принесло быстрый захват сотен квадратных миль территории. Однако закрепиться на стратегически выгодных рубежах не удалось. Продвижение на север тормозили российские контратаки возле села Погребки, а на восточном направлении украинские войска столкнулись с 12 000 солдат из Северной Кореи.

Несмотря на преимущество россиян в соотношении три к одному, украинцы удерживали позиции, используя минные заграждения, беспилотники и артиллерию для отражения атак.

Одним из таких эпизодов стал штурм российской 155-й отдельной морской пехотной бригады в середине февраля. Ее колонна, двигаясь навстречу украинской 47-й механизированной бригаде под красным флагом СССР, попала в тщательно подготовленную "зону убийства".

Часть техники подорвалась на минах, другую уничтожили дроны и артиллерия. Один из российских военных, выбравшись из поврежденного бронетранспортера, сделал несколько шагов по снегу, упал и взорвался, когда в него попал дрон.

"Гасим все попытки противника продвинуться на Курщине", - заявили в 47-й механизированной бригаде.

Президент Украины Владимир Зеленский, имея целью дальнейшие переговоры о прекращении огня, рассматривал возможность обмена территориями. "Мы поменяем украинскую территорию на российскую", - сказал Зеленский.

Политическое давление из Вашингтона

Однако благосклонная к России администрация президента США Дональда Трампа усложнила позиции Киева, не допустив украинских дипломатов к переговорам между Вашингтоном и Москвой.

28 февраля Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс в Белом доме раскритиковали Зеленского, обвиняя его в недостаточной благодарности за предыдущую помощь США. Стоит отметить, что сам Вэнс ранее голосовал против этой помощи на посту сенатора.

После этой встречи Трамп прекратил военную поддержку Украины и заморозил обмен разведданными. Тем временем в Курской области действовала элитная российская группа "Рубикон", специализирующаяся на дронах. Беспилотники этой группы смогли прорывать украинское радиоподавление.

В результате дороги к Судже были завалены уничтоженной украинской техникой, а российская авиация разбомбила мосты на границе, затрудняя отступление.

Вчера главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил: "Угрозы вокруг наших подразделений в Курской области нет". Однако он не подтвердил, что украинские войска останутся там. "Подразделения принимают своевременные меры для маневра на выгодном рубеже обороны", - добавил он.

Это может свидетельствовать об уходе украинских бригад из Курска, что ставит под сомнение перспективу возвращения этой территории в обмен на выгодное прекращение огня.

Ситуация в Курской области РФ: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, военный эксперт Владислав Селезнев назвал условие возможного вывода ВСУ из Курщины. По его словам, сейчас ситуация там осложнена, потому что враг активно использует свое преимущество в оптоволоконных дронах и держит под контролем ключевую логистическую магистраль, соединяющую Сумы с Суджей. Решающим же в вопросе возможного вывода ВСУ остается наличие ресурсов.

Накануне главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщал, что сейчас угрозы окружения подразделений Сил обороны Украины в Курской области нет. Он подчеркнул, что работает в операционной зоне группировки войск "Курск", и ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины.

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