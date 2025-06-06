Компания оплатит штраф в полном объеме и не будет его обжаловать.

Финансовый партнер "Новой почты" платежная система NovaPay получила решение Национального банка о штрафе в размере 90 млн грн. Как сообщила пресс-служба компании, большая часть замечаний регулятора касалась совершенствования системы финансового мониторинга клиентов.

"Чтобы предотвратить новые штрафы или другие виды наказаний со стороны регулятора, NovaPay уже ввел ряд изменений, таких как наблюдение за количеством и регулярностью получения наложенных платежей физическими лицами. А также усиливает направления, на которых акцентировал свое внимание регулятор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Новая почта" оплатит штраф вовремя в полном объеме и не будет его обжаловать.

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Ограничения "Новой почты" на получение переводов

Сервис NovaPay с 1 июня установил новые лимиты для онлайн-оплат и денежных переводов. Так, некоторым предпринимателям и постоянным клиентам "Новой почты" уже начали приходить письма и звонки, что уже с 1 июня физические лица смогут отправлять наложенным платежом не более 5 посылок в месяц, а общая сумма таких отправлений не сможет превышать 30 тысяч гривен.

Для того, чтобы избежать таких ограничений и работать в полном объеме, необходимо зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель (ФЛП).

В "Новой почте" подчеркнули, что речь идет исключительно о посылках с наложенным платежом, за которые отправитель ожидает возврата средств от получателя. Обычных посылок новые ограничения не касаются.

В пресс-службе отметили, что если физическое лицо получает большое количество наложенных платежей, то финансовый партнер компании - NovaPay, обязан ограничить предоставление своих финансовых услуг до момента получения объяснений относительно происхождения денег.

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