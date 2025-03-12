Официально эта информация не была подтверждена.

Ситуация в Курской области стремительно меняется. Украинский мониторинговый проект DeepState обновил свою карту линии фронта, и теперь она показывает, что Суджа больше не находится под контролем Сил обороны Украины.

"Карта обновлена, враг оккупировал Махновку, Замостье, Казачью Локню и продвинулся возле Ясенового и Скудного", - пишет DeepState, прямо не упоминая о городе Суджа.

Однако сама карта наглядно свидетельствует, что территория города Суджа больше не находится под контролем украинских сил, только ее западная часть еще находится в "серой" зоне, то есть уверенно не контролируется ни одной из сторон.

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Ситуация в Курской области

Как писал УНИАН, ранее российские войска вошли в город Суджа и вступили там в бои против Сил обороны. Такую информацию приводит "Суспільне" со ссылкой на военного, чье подразделение находится в Курской области.

В Сети также уже гуляют кадры, как российские оккупанты развешивают цветные тряпки на руинах уничтоженных ими сел вокруг Суджи. Еще несколько дней назад эти села были под контролем ВСУ.

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