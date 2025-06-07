Пассажиров призвали быть бдительными на вокзалах и в поездах, прибывать заблаговременно на вокзалы, ведь будут усилены контрольные мероприятия.

В компании "Укрзализныця" анонсировали усиление контрольных мероприятий на вокзалах и вероятные задержки поездов из-за потенциальных угроз.

"Из разных вражеских ресурсов доносятся хищнические угрозы пропагандистов - остановить железную дорогу как главную артерию страны, ударить по нашей инфраструктуре. Якобы в ответ...Сейчас враг активизировался особенно коварно: мы один за другим находим на наших путях специальные устройства, сконструированные так, чтобы поезда сошли с рельсов", - написал председатель правления компании Александр Перцовский.

По его словам, железнодорожную инфраструктуру атаковали более 3700 раз: преступлений, квалифицированных как диверсия или террористический акт - около 300, как нарушение законов и обычаев войны - более 400.

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Пассажиров призвали быть бдительными на вокзалах и в поездах, прибывать заблаговременно на вокзалы, ведь будут усилены контрольные мероприятия.

Новости "Укрзализныци"

Государственная "Укрзализныця" из-за высокого спроса на направление в Карпаты назначает курсирование дополнительного поезда №203/204 Киев - Ясиня. Он будет курсировать через Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту, что позволит добраться до гор быстро и комфортно. В УЗ также отметили, что продажа билетов уже открыта.

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