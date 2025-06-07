Военные отмечают, что Украина начала серьезно отставать от России в вопросе количества и качества БПЛА.

В ВСУ начался дефицит FPV-дронов: если год назад у подразделений была возможность запускать до 100 единиц каждый день, то сейчас так уже не получается. Об этом пишет ВВС Украина.

Утверждается, что одной из главных проблем является недостаточное государственное обеспечение: только треть необходимых FPV-дронов поставляется государством. В то же время остальные аппараты приобретаются самими воинскими частями или поступают от волонтерских фондов.

Кроме того, есть серьезные нарекания к качеству поставляемых дронов, многие из которых требуют доработки перед использованием.

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Военные отмечают сложности с поставками боеприпасов для FPV-дронов и технологические трудности в производстве высококачественных оптоволоконных дронов. Командир батальона беспилотных систем 58-й мотопехотной бригады ВСУ Сергей Варакин рассказал:

"В прошлом году мы себе спокойно позволяли уничтожать в день по 11-17 единиц техники. Мы могли себе позволять использовать, если были активные боевые действия, на день по 100 FPV-шек, и их качество было более-менее нормальное, то есть 7-8 из 10 попадали в цель. Что у нас сейчас? FPV-шок".

Он нарекает на большое количество некачественных FPV-дронов, которые стали к ним поступать. По его словам, бойцы батальона вынуждены из-за этого за свой счет докупать определенные детали, чтобы дрон мог летать на том участке фронта, где стоит подразделение. Все это отнимает много сил и финансов.

"Я хочу достать из коробки и улететь. А не везти его в мастерскую и делать из него "Франкенштейна", чтобы оно куда-то улетело", - заявил военный.

Утверждается, что на фоне этих проблем Россиясумела систематизировать и масштабировать производство FPV-дронов, создавая специализированные подразделения и модернизируя свои дальнобойные беспилотники.

Война в Украине - использование БПЛА

Издание The Telegraph писало, что Россия достигла значительного прогресса в производстве дронов. Темпы производства постепенно увеличиваются, что может стать проблемой для Украины.

Утверждается, что России удалось увеличить производство с 300 дронов в месяц в прошлом году до 100 единиц в день в этом году, в частности, благодаря вербовке женских рабочих из стран Африки и других материков, подчеркнули в издании. Журналисты напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что оккупанты хотят утроить этот показатель.

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