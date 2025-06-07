7 июня - праздник, очень важный для верующих людей. Православные готовятся встречать большое завтрашнее торжество. А в мире сегодня чествуют несколько важных научных открытий. В народных обычаях воспрещается плавать в реках.
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник церковный
По новоюлианскому стилю христиане восхваляют святого Феодота Анкирского и папу римского Маркелиана , а по старому календарю - епископа Ферапонта Кипрского и пророка Иоанну Предтечу.
Верующим стоит знать, какой праздник 7 июня наступает в 2025 году. Это Троицкая родительская суббота, в которую можно помянуть умерших близких и посетить кладбище, а также приготовиться к наступающей дате - завтра будет Троица 2025.
Какой сегодня праздник в мире
Несколько инициатив 7 июня посвящены полезным изобретениям - это День видеомагнитофона и День солнечных очков.
Есть также мероприятия, которые празднуются на уровне отдельных стран. Вот какие праздники сегодня известны на других континентах:
- в США - День медведя и День шоколадного мороженого;
- в Аргентине - День журналистов;
- в Мексике - День свободы самовыражения;
- в Перу - День государственного флага.
Среди мировых талантов появились на свет в эту дату художник Поль Гоген, художник и архитектор Чарльз Макинтош, певец Том Джонс, физик Чарльз Гловер Баркла, писатель Орхан Памук, музыкант Принс, модель Эмили Ратаковски.
Какой сегодня праздник в Украине
Украинцам также следует отдать дань уважения нашим известным землякам, которые родились 7 июня - это политолог и поэт Георгий Андрузский, писатель и член ОУН Петр Дужий, правозащитник Иван Кандыба, художник Анатолий Базилевич.
И хотя никакой важный праздник сегодня в Украине не отмечается, каждый может приобщиться к народным обычаям.
Какой сегодня праздник в народе
Украинцы называли этот день Федот Урожайник и посвящали посеву поздних овощей и зерновых. Крестьяне читали святому Феодоту молитвы, в которых просили хорошего урожая и защиты от непогоды. Очень удачным праздник сегодня считается для стирки.
В родительскую субботу принято посещать могилы близких и заказывать панихиду по усопшим в церкви.
Что нельзя делать сегодня
Наши предки замечали, что в начале лета часто бывают грозы и сильный ветер. Такие явления старались предсказать по погодным признакам:
- если в течение дня часто меняется погода, то стоит ждать грома;
- прошел град - к ветреному месяцу;
- если утром на траве не видно росы, то скоро пройдет дождь;
- птицы беспокойно себя ведут и громко кричат - к непогоде.
Православным стоит вспомнить, какой сегодня церковный праздник, чтобы запомнить его запреты. Церковь запрещает ругаться, желать зла и завидовать другим, злоупотреблять спиртным, заниматься магическими ритуалами и гадать. А по народным приметам нельзя купаться и особенно нырять в водоемах - повышается риск утонуть.