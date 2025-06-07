Узнайте, как православным верующим стоит провести сегодняшний день.

7 июня - праздник, очень важный для верующих людей. Православные готовятся встречать большое завтрашнее торжество. А в мире сегодня чествуют несколько важных научных открытий. В народных обычаях воспрещается плавать в реках.

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Какой сегодня праздник церковный

По новоюлианскому стилю христиане восхваляют святого Феодота Анкирского и папу римского Маркелиана , а по старому календарю - епископа Ферапонта Кипрского и пророка Иоанну Предтечу.

Верующим стоит знать, какой праздник 7 июня наступает в 2025 году. Это Троицкая родительская суббота, в которую можно помянуть умерших близких и посетить кладбище, а также приготовиться к наступающей дате - завтра будет Троица 2025.

Какой сегодня праздник в мире

Несколько инициатив 7 июня посвящены полезным изобретениям - это День видеомагнитофона и День солнечных очков.

Есть также мероприятия, которые празднуются на уровне отдельных стран. Вот какие праздники сегодня известны на других континентах:

в США - День медведя и День шоколадного мороженого;

в Аргентине - День журналистов;

в Мексике - День свободы самовыражения;

в Перу - День государственного флага.

Среди мировых талантов появились на свет в эту дату художник Поль Гоген, художник и архитектор Чарльз Макинтош, певец Том Джонс, физик Чарльз Гловер Баркла, писатель Орхан Памук, музыкант Принс, модель Эмили Ратаковски.

Какой сегодня праздник в Украине

Украинцам также следует отдать дань уважения нашим известным землякам, которые родились 7 июня - это политолог и поэт Георгий Андрузский, писатель и член ОУН Петр Дужий, правозащитник Иван Кандыба, художник Анатолий Базилевич.

И хотя никакой важный праздник сегодня в Украине не отмечается, каждый может приобщиться к народным обычаям.

Какой сегодня праздник в народе

Украинцы называли этот день Федот Урожайник и посвящали посеву поздних овощей и зерновых. Крестьяне читали святому Феодоту молитвы, в которых просили хорошего урожая и защиты от непогоды. Очень удачным праздник сегодня считается для стирки.

В родительскую субботу принято посещать могилы близких и заказывать панихиду по усопшим в церкви.

Что нельзя делать сегодня

Наши предки замечали, что в начале лета часто бывают грозы и сильный ветер. Такие явления старались предсказать по погодным признакам:

если в течение дня часто меняется погода, то стоит ждать грома;

прошел град - к ветреному месяцу;

если утром на траве не видно росы, то скоро пройдет дождь;

птицы беспокойно себя ведут и громко кричат - к непогоде.

Православным стоит вспомнить, какой сегодня церковный праздник, чтобы запомнить его запреты. Церковь запрещает ругаться, желать зла и завидовать другим, злоупотреблять спиртным, заниматься магическими ритуалами и гадать. А по народным приметам нельзя купаться и особенно нырять в водоемах - повышается риск утонуть.

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