Трамп отказывается критиковать Китай за помощь России: в Bloomberg назвали причину

Пока администрация Трампа сосредоточена на двусторонних проблемах с Китаем.

Президент США Дональд Трамп воздерживается от давления на Китай с целью прекращения поддержки России в войне против Украины. Он сосредоточен на других вопросах в отношениях со своим геополитическим соперником. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников, знакомых с этим вопросом.

Отмечается, что пока администрация Трампа сосредоточена на двусторонних проблемах с Китаем. По словам чиновников, война в Украине становится все менее приоритетной для США. Тем не менее они подчеркнули, что в Вашингтоне все еще могут изменить свою позицию.

В агентстве подчеркнули, что такой подход США означает отход от давней позиции стран G7, которые считают Китай ключевым фактором, способствующим продолжению войны России против Украины. В марте главы МИД стран "Большой семерки" публично осудили Пекин за поддержку Москвы.

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Более того, Трамп говорил о том, что он не обсуждал с лидером Китая Си Цзиньпином войну в Украине во время их телефонного разговора, который был проведен 5 июня.

В агентстве считают, что эта тема может быть поднята на встрече лидеров стран G7 в этом месяце в Канаде. Тем не менее пока неясно, будет ли кто-либо подталкивать администрацию Трампа к принятию заявления по Китаю.

По словам одного из чиновников, Трамп хочет отойти от принципа внешней политики экс-президента США Джо Байдена, который рассматривал все отношения с другими правительствами через призму войны в Украине. Он добавил, что нынешний президент США хочет сосредоточиться на обсуждении пошлин, технологических ограничений и полезных ископаемых с Китаем.

Кроме того, один из чиновников заявил в разговоре с журналистами, что Трамп не хочет прямо обвинять Китай в поддержке Москвы, пока он ведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Китай помогает России опережать Украину в войне дронов

Ранее представитель Службы внешней разведки Украины Олег Александров рассказал Politico, что Россия получила преимущество в войне дронов в Украине, в частности, благодаря помощи со стороны Китая. По его словам, Пекин поставляет россиянам оборудование, электронику, навигационные, оптические и телеметрические системы, двигатели, микросхемы и другие технологии.

Александров напомнил, что публично Китай неоднократно отрицал поставки дронов или компонентов оружия в Россию. Тем не менее враг в значительной степени зависит от поставок китайских запчастей.

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