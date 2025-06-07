Украина дала Путину повод пойти и разбомбить ее как следует, - Трамп

Американский лидер надеется, что Россия не станет останавливать переговоры с Киевом.

Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений по войне в Украине и переговорам о мирном урегулировании. Об этом пишет Clash Report.

По его словам, Украина своими недавними атаками дала повод России "пойти и разбомбить их к чертям".

"Ну, они дали Путину повод вчера вечером пойти и разбомбить их к чертям, вот что мне в этом не понравилось. Когда я это (атаку СБУ на аэродромы РФ) увидел, я сказал: ну всё, теперь последует удар", - сказал президент США.

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Трамп выразил надежду, что война а Украине не перерастет в ядерный конфликт после недавних атак Киева на военные аэродромы РФ, заявив, что они ему не понравились.

При этом американский лидер также надеется, что Россия не станет останавливать переговоры с Киевом.

Сенатский законопроект о санкциях против России он назвал "очень сильным", но решение о новых ограничениях будет принимать лично он.

Атака Украины на стратегическую авиацию РФ - мнение Трампа

Ранее журналист Джонатан Лемайр писал, что операция "Паутина", которая стоила России нескольких десятков стратегических ракетоносцев, стала большой победой Украины, и президент США Дональд Трамп этим крайне не доволен.

"Удары украинских беспилотников глубоко в России нанесли унизительный удар по Москве. Защитники Киева отметили атаку как триумф современной войны и предупреждение президенту России Владимиру Путину. Но чрезвычайная операция вызвала другую реакцию в Белом доме: гнев", - отмечал он.

Лемайр ссылался на заявления инсайдеров в Белом доме, которые сообщили о разочаровании Трампа из-за того, что украинская операция может эскалировать конфликт.

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