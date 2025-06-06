Они должны пойти на создание условий для их адаптации.

В Украине ввели "подъемную" помощь для детей, которые возвращаются после депортации, принудительного перемещения или с временно оккупированных территорий.

Согласно сообщению на официальном сайте правительства, единовременное пособие будет составлять 50 тысяч гривень. Предполагается, что эти деньги помогут родителям или другим законным представителям создать надлежащие условия для реинтеграции и адаптации ребенка в Украине.

Для получения помощи представитель ребенка должен обратиться в Государственную службу по делам детей. Отмечается, что эти деньги не будут учитываться при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи для назначения всех видов государственной социальной помощи и жилищных субсидий.

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В Минсоцполитики обращают внимание, что для возвращения ребенка составляется индивидуальный план, который охватывает не только его путь домой, но и комплекс необходимых для реинтеграции услуг:

"План мероприятий включает три пакета помощи: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. В зависимости от потребностей ребенок получает социальные, медицинские, психологические, реабилитационные, юридические услуги, при отсутствии семьи - устраивается в семейную форму воспитания. Необходимую поддержку получает и семья ребенка".

Россия похищает детей из Украины

Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест кремлевского правителя Путина за незаконную депортацию украинских детей.

Украина на международных площадках последовательно требует репатриации детей. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предполагал, что РФ украла из Украины около 150 тысяч детей. Уполномоченная по правам ребенка Дарья Герасимчук говорила о "нескольких сотнях тысяч".

Во время последних переговоров в Стамбуле украинская делегация официально передала российской стороне список детей, которых та должна вернуть домой. По словам президента Владимира Зеленского, Москва отрицает только количество похищенных детей, но не сам факт депортации.

Украина активно работает над тем, чтобы установить местонахождение и вернуть всех детей, однако это крайне трудно осуществить, поскольку в России им часто меняют личные данные и передают их на усыновление в чужие семьи.

Как сообщал УНИАН, недавно двухпартийная группа сенаторов США выступила с инициативой резолюции, в которой отмечается, что ни одно мирное соглашение с Россией не должно заключаться до тех пор, пока не будет обеспечено полное возвращение всех украинских детей, насильно вывезенных на территорию РФ.

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