При этом российских чиновников не смутило, что Маск, при всей своей неоднозначности, предоставил Украине критически важную военную помощь.

Россия может предоставить политическое убежище американскому миллиардеру Илону Маску после его публичной ссоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в комментарии ТАСС заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Я думаю, что у Маска совсем другая игра, что в никаком политическом убежище он не будет нуждаться. Хотя, если бы нуждался, Россия, конечно, могла бы его предоставить", – сказал Новиков.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев, который сегодня занимает бутафорский пост заместителя председателя Совета безопасности России, в свою очередь предложил помощь в урегулировании конфликта между Трампом и Маском за "разумную плату". Как пишет ТАСС, Медведев готов получить в качестве оплаты акции компании Starlink, обеспечивающей военную связь для Украины.

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Бывший глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, который сегодня в верхней палате российского парламента занимает пост "сенатора" от оккупированных районов Запорожской области, тоже отреагировал на ссору Маска с Трампом.

"Мужик попал в непростую ситуацию. Поссорился с начальством. Грозят ему депортацией и преследованием бизнеса. Некрасиво это всё. Написал ему через его Х (бывший Твиттер). Это не стёб. Ну а почему нет? Кому-то идея дать убежище в России талантливым людям может показаться экзотикой, а я считаю, что это наша принципиальная позиция и насущная необходимость", – написал Рогозин в своем телеграм.

В частности, он выразил надежду, что Маск поможет России "добится победы над разжигателями войны" и начать обустройство жизни на других планетах.

"Поэтому, Илон, я не шучу. Забудем прежние пикировки. Приезжай, тебе здесь будут рады", – добавил Рогозин.

Ссора Маска и Трампа: что нужно знать

Как писал УНИАН, отношения Маска и Трампа начали понемногу портиться еще в марте из-за разногласий о том, как следует сократить расходы госбюджета США. Однако впервые Маск открыто выступил против действий Трампа, когда тот начал вводить высокие пошлины на импорт товаров в США – инструмент экономической политики, который, по мнению большинства экономистов давно устарел и больше вредит, чем помогает.

В мае Маска официально уволили из Белого дома, прикрывшись формальной причиной – истек срок его временных полномочий, которые никто не захотел продлевать.

Увольнение происходило на фоне новых разногласий из-за закона о бюджете США, который стал трудным компромиссом между разными политическими группами внутри Республиканской партии. Хотя Трамп шел на выборы под лозунгами о необходимости резкого сокращения бюджетных расходов (и именно эту миссию поручили Маску в январе, когда он вошел в состав новой президентской администрации), новый бюджет предусматривал значительное увеличение, а не сокращение расходов.

И это взбесило Маска, который заявил, что документ приведет к росту государственного долга и риску экономической рецессии. Трамп в ответ резко отреагировал, назвав Маска человеком, "потерявшим разум".

В отличие от первых месяцев каденции Трампа, в этот раз конфликт происходил публично – в формате публикаций в соцсетях. В запале ссоры Маск пригрозил отказаться от правительственных контрактов для SpaceX и даже вывести из строя корабль Dragon, что резко ограничило бы для США доступ в космос в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Впрочем, вскоре Маск отозвал свою угрозу.

Также Маск заявил о вероятном участии Дональда Трампа в секс-вечеринках с несовершеннолетними, которые в прошлом устраивал позднее осуждённый за них финансист Джеффри Эпштейн. При этом Маск обнародовал видео с Дональдом Трампом в обществе Эпштейна в 1992 году, что произвело настоящий информационный фурор в США.

На этом фоне радикальный трампист и экс-советник Трампа Стив Бэннон назвал Илона Маска "нелегалом" из-за его южноафриканского происхождения и призвал депортировать его из США, несммотря на наличие у того американского гражданства.

Вся эта публичная ссора привела к резкому падению стоимости акции Tesla. В результате оценочная стоимость активов Маска сократилась на $33 млрд

Позднее оба спорщика высказали желание уладить конфликт.

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