Россия может предоставить политическое убежище американскому миллиардеру Илону Маску после его публичной ссоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в комментарии ТАСС заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
"Я думаю, что у Маска совсем другая игра, что в никаком политическом убежище он не будет нуждаться. Хотя, если бы нуждался, Россия, конечно, могла бы его предоставить", – сказал Новиков.
Бывший президент РФ Дмитрий Медведев, который сегодня занимает бутафорский пост заместителя председателя Совета безопасности России, в свою очередь предложил помощь в урегулировании конфликта между Трампом и Маском за "разумную плату". Как пишет ТАСС, Медведев готов получить в качестве оплаты акции компании Starlink, обеспечивающей военную связь для Украины.
Бывший глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, который сегодня в верхней палате российского парламента занимает пост "сенатора" от оккупированных районов Запорожской области, тоже отреагировал на ссору Маска с Трампом.
"Мужик попал в непростую ситуацию. Поссорился с начальством. Грозят ему депортацией и преследованием бизнеса. Некрасиво это всё. Написал ему через его Х (бывший Твиттер). Это не стёб. Ну а почему нет? Кому-то идея дать убежище в России талантливым людям может показаться экзотикой, а я считаю, что это наша принципиальная позиция и насущная необходимость", – написал Рогозин в своем телеграм.
В частности, он выразил надежду, что Маск поможет России "добится победы над разжигателями войны" и начать обустройство жизни на других планетах.
"Поэтому, Илон, я не шучу. Забудем прежние пикировки. Приезжай, тебе здесь будут рады", – добавил Рогозин.
Ссора Маска и Трампа: что нужно знать
Как писал УНИАН, отношения Маска и Трампа начали понемногу портиться еще в марте из-за разногласий о том, как следует сократить расходы госбюджета США. Однако впервые Маск открыто выступил против действий Трампа, когда тот начал вводить высокие пошлины на импорт товаров в США – инструмент экономической политики, который, по мнению большинства экономистов давно устарел и больше вредит, чем помогает.
В мае Маска официально уволили из Белого дома, прикрывшись формальной причиной – истек срок его временных полномочий, которые никто не захотел продлевать.
Увольнение происходило на фоне новых разногласий из-за закона о бюджете США, который стал трудным компромиссом между разными политическими группами внутри Республиканской партии. Хотя Трамп шел на выборы под лозунгами о необходимости резкого сокращения бюджетных расходов (и именно эту миссию поручили Маску в январе, когда он вошел в состав новой президентской администрации), новый бюджет предусматривал значительное увеличение, а не сокращение расходов.
И это взбесило Маска, который заявил, что документ приведет к росту государственного долга и риску экономической рецессии. Трамп в ответ резко отреагировал, назвав Маска человеком, "потерявшим разум".
В отличие от первых месяцев каденции Трампа, в этот раз конфликт происходил публично – в формате публикаций в соцсетях. В запале ссоры Маск пригрозил отказаться от правительственных контрактов для SpaceX и даже вывести из строя корабль Dragon, что резко ограничило бы для США доступ в космос в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Впрочем, вскоре Маск отозвал свою угрозу.
Также Маск заявил о вероятном участии Дональда Трампа в секс-вечеринках с несовершеннолетними, которые в прошлом устраивал позднее осуждённый за них финансист Джеффри Эпштейн. При этом Маск обнародовал видео с Дональдом Трампом в обществе Эпштейна в 1992 году, что произвело настоящий информационный фурор в США.
На этом фоне радикальный трампист и экс-советник Трампа Стив Бэннон назвал Илона Маска "нелегалом" из-за его южноафриканского происхождения и призвал депортировать его из США, несммотря на наличие у того американского гражданства.
Вся эта публичная ссора привела к резкому падению стоимости акции Tesla. В результате оценочная стоимость активов Маска сократилась на $33 млрд
Позднее оба спорщика высказали желание уладить конфликт.